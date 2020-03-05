Nokia'nın 5G'li İlk Telefonu James Bond'un Yıldızı Olacak

Nokia markasının sahibi Finlandiyalı HMD Global, yakın zaman önce yaptığı açıklama ile 19 Mart'ta Londra'da yapacağı tanıtım etkinliği ile yeni Nokia modellerini tanıtacağını duyurmuştu. Yayınlanan duyuru videosunda yeni telefonlara dair detaylar yer alırken, James Bond: No Time Bond ortaklığı da gözler önüne serildi.

HMD Global tarafından geliştirilen ilk 5G destekli telefonun Nokia 8.2 5G olarak isimlendirilmesi bekleniyordu. Yayınlanan videoyla güçlü donanımsal özellikleri ile ön plana çıkan modelin, James Bond filminde de kullanacağı gösterilmiş oldu.

Paylaşılan 90 saniyelik videoda, James Bond filminde Ajans Nomi karakterini canlandıracak Lashana Lynch karakterinin, önümüzdeki hafta duyurulacak yeni Nokia modelini kullandığı net olarak görülebiliyordu.

Bond filmlerinde dahi kullanılan Nokia 8.2 modelinin yanı sıra HMD Global'in Nokia 7.2 ve Nokia 3310 4G modellerini de etkinlikte gösterileceği tahmin arasında yerini almıştı.

Nokia 8.2 tanıtımı 8 Mart'ta

19 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak Nokia 8.2 modelinin, 8 Mart tarihinde ise önemli bilgilerinin paylaşılacağı bilgisine ulaşıldı. TechRadar isimli internet sitesi tarafından yayınlanan haberde, şirketin 8 Mart'ta sosyal medya kanalları üzerinden tanıtımlar yapacağı dile getirildi.

Erken gösterim etkinliği sırasında yeni modellerin en önemli noktalarına atıflar yapılacağı ve tasarımın tam anlamıyla gözler önüne serileceği belirtildi. Amiral gemisi sınıfına konumlanacak yeni telefonun, ekranı ve kamerasıyla ön plana çıkacağı kaydedildi. 8 Mart'ta gösterilecek video henüz ortaya çıkmazken, o videodan alınan bazı ekran görüntüleri aşağıdaki gibi oldu.