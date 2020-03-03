Nokia'nın Başındaki İsim Görevden Alındı, İşte Yeni CEO

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia’nın başında isim görevinden alındı. İşte Nokia’nın yeni CEO’su

Tuşlu telefonların kullanıldığı dönemde en popüler modellerin üreticisi Nokia, günümüzde pek bir varlık gösteremiyor. Samsung, Huawei, Xiaomi ve daha birçok Android telefon üreticisinin oldukça gerisinde. 2020’nin en çok konuşulan, dikkat çeken teknolojisi 5G’de de rakiplerinin gerisinde kaldı. Her ne kadar CEO Rajevv Suri, son dönemde mobil ağ şebekesi üzerine yaptıkları çalışmalarla adından söz ettirse de bu yeterli olmadı ve CEO görevinden alındı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Rajevv Suri’nin yerine geçen isim Pekka Lundmark. Nokia’da 1990 - 2000 yılları arasında strateji ve iş geliştirme başkan yardımcısı da dahil olmak üzere çeşitli yönetici düzeyinde görevler üstlenen Lundmark, Nokia’nın yeni CEO’su olarak atandı. Lundmark, şirketin 5G dönemi için iyi bir konuma sahip olduğundan emin olduğunu ve müşterilere, çalışanlara, hissedarlara ve diğer paydaşlara verdikleri taahhüdü yerine getireceklerini söyledi. 25 yıl sonra Nokia’ya veda eden Suri ise “Nokia her zaman benim bir parçam olacak ve yıllar boyunca birlikte çalıştığım herkese teşekkür ediyorum; Nokia’nın daha iyi bir yere gelmesine yardımcı oldukları ve benim daha iyi bir lider olmamı sağladıkları için." konuşmasını yaptı.