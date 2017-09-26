Nokia'nın İlk Amiral Gemisi Nokia 8 Hindistan'da Satışa Çıktı

Nokia'nın Android işletim sistemine geçmesinin ardından ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyan Nokia 8, birbirinden güzel özellikleriyle Hindistan'da satışa sunuldu. Pürüzsüz bir ayna görüntüsünde olan telefonun üç renk seçeneği bulunuyor ve yaklaşık 566 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

Nokia 8, Qualcomm’un da bu yıl birçok akıllı cihaza güç verdiği Snapdragon 835 işlemcisine sahip. Toplamda 8 adet Kyro çekirdeğine sahip olan Snapdragon 835, grafik gücünü de Adreno 540’tan alıyor. Diğer yandan, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan telefon, ön ve arka kameralarında 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Kamerasında f/2.0 diyafram açıklığı ve çift LED flaş özelliğinin olan Nokia 8'in ayrıca her iki kamerasında da otomatik odaklama özelliği bulunuyor.

5.3 inç Quad HD ekranı olan Nokia 8, Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve pürüzsüz bir ayna görüntüsünü taşıyor. Diğer özelliklerine baktığımızda ise, Quick Charge 3.0, 3090 mAh pil, Android 7.1.1 işletim sistemi olduğunu görüyoruz. Yani tam anlamıyla bir amiral gemisi ile karşı karşıyayız.

Günümüzde amiral gemisi akıllı telefonların fiyatları düşünüldüğünde, Nokia 8'in Hindistan'da 566 dolara çıkış yapması mükemmel bir fiyat politikasının uygulandığını bizlere gösteriyor.

Peki siz Nokia 8 Türkiye'de satışa çıktığında almayı düşünüyor musunuz?