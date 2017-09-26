  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Nokia'nın İlk Amiral Gemisi Nokia 8 Hindistan'da Satışa Çıktı

Nokia'nın İlk Amiral Gemisi Nokia 8 Hindistan'da Satışa Çıktı

Nokia 8 Satışa Çıktı
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Nokia'nın Android işletim sistemine geçmesinin ardından ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyan Nokia 8, birbirinden güzel özellikleriyle Hindistan'da satışa sunuldu. Pürüzsüz bir ayna görüntüsünde olan telefonun üç renk seçeneği bulunuyor ve yaklaşık 566 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. 

Nokia 8, Qualcomm’un da bu yıl birçok akıllı cihaza güç verdiği Snapdragon 835 işlemcisine sahip. Toplamda 8 adet Kyro çekirdeğine sahip olan Snapdragon 835, grafik gücünü de Adreno 540’tan alıyor. Diğer yandan, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan telefon, ön ve arka kameralarında 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Kamerasında f/2.0 diyafram açıklığı ve çift LED flaş özelliğinin olan Nokia 8'in ayrıca her iki kamerasında da otomatik odaklama özelliği bulunuyor.

5.3 inç Quad HD ekranı olan Nokia 8, Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve pürüzsüz bir ayna görüntüsünü taşıyor. Diğer özelliklerine baktığımızda ise, Quick Charge 3.0, 3090 mAh pil, Android 7.1.1 işletim sistemi olduğunu görüyoruz.  Yani tam anlamıyla bir amiral gemisi ile karşı karşıyayız. 

Günümüzde amiral gemisi akıllı telefonların fiyatları düşünüldüğünde, Nokia 8'in Hindistan'da 566 dolara çıkış yapması mükemmel bir fiyat politikasının uygulandığını bizlere gösteriyor.

Peki siz Nokia 8 Türkiye'de satışa çıktığında almayı düşünüyor musunuz?  

Nokia 8 Posterleri Sızdırıldı MOBİL Nokia 8 Posterleri Sızdırıldı

Nokia 8 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri MOBİL Nokia 8 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Nokia 8 Alana Yanında Saat Hediye! MOBİL Nokia 8 Alana Yanında Saat Hediye!

ETİKETLER: Nokia Nokia 8 Nokia 8 özellikleri

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Nesine Nesine
Nesine Nesine uygulaması sayesinde takip ettiğiniz tüm şans oyunlarınız mobil cihazınız üzerinden takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
WinRAR WinRAR
WinRAR WinRAR, sıkıştırılmış RAR, ZIP, 7-Zip, ISO uzantılarına sahip arşiv dosyaları açmak için kullanabileceğiniz popüler bir sıkıştırılmış dosya açma ve dosya sıkıştırma programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
GTA San Andreas 100% Save GTA San Andreas 100% Save
GTA San Andreas 100% Save Bu yama ile Grand Theft Auto San Andreas görevleri 0 bitmiş duruma gelmektedir. ÜCRETSİZ
Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
BearShare BearShare
BearShare BearShare, kullanıcılar tarafından özellikle bilgisayarlarına müzik indirmek için kullanılan başarılı bir dosya paylaşım programıdır. ÜCRETSİZ
Adobe Flash Player (APK) Adobe Flash Player (APK)
Adobe Flash Player (APK) Adobe Flash Player, Android cihazlarda flash oynatılmasını sağlayabilen bir mobil uygulamadır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR