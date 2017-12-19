Nokia'nın Klavyeli Modeli Ortaya Çıktı

Nokia ile ilgili haberleri takip eden mecralara göre, Nokia markasının sahibi HMD Global, yaptığı bir patent başvurusuyla QWERTY klavyeye sahip olan bir akıllı telefon modeli üretiminin ilk adımını attı.

Bugüne kadar hem akıllı telefon özellikleri taşıyan hem de tuş takımına sahip olan telefon modellerinin yılmaz savunucusu BlackBerry olmuştu. Yakın zaman önce Android tabanlı ve tuşlu telefonlar da piyasaya süren BlackBerry, yeterli ilgiyi çekememesi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. BlackBerry/TLC’nin yaşadığı onca sıkıntıya rağmen son gelen haberler, Nokia’nın da tuşlu akıllı telefon sektörüne adım atacağı iddialarını güçlendirdi.

Birkaç gün önce HMD Global, Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Kuruluna başvuru yaparak, kısa süre sonra piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni modeli için satış izni istemişti. Yapılan başvuruda, şimdilik Nokia TA-1047 olarak adlandırılan modelin tuş takımına sahip olduğuna dair bilgiler de yer almıştı. FCC’ye yapılan başvurunun ardından bu kez telefonda kullanacağı teknolojilerin patentini almak için bir başka başvuru yapan HMD Global, yeni modelde QWERTY tuş takımı kullanacağını direkt olarak belirtti. 3.3-inch büyüklüğünde 480×480 çözünürlüğe sahip bir ekranı olacak telefonun, Qualcomm Snapdragon 205 işlemci kullanacağının da altını çizen HMD, telefonda Kai OS adı verilen farklı bir işletim sistemi kullanacağını da kaydetti.

Henüz telefonun özelliklerine ve kullanacağı işletim sistemine dair herhangi resmi bir açıklama yapılmazken, onay işlemlerinin geçilmesinin ardından Nokia’nın yeni modeline dair ayrıntıların HMD tarafından duyurulacağı da söylenenler arasında yer aldı.