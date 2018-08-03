Nokia ve Facebook'tan Snake (Yılan) Oyunu

Yılların efsane oyunu Snake, Facebook kamera platformunun yeni artırılmış gerçeklik özelliklerini kullanarak Nokia tarafından yeniden geliştirildi. Yeni nesil oyunculara yönelik olarak sunulan Snake'i oynamak için yalnızca Facebook uygulamanızın olması gerekiyor.

Kısa süre önce efsane oyun Snake'i Nokia telefonlarına özel getirmek isteyen HMD Global, daha sonrasında ise Facebook ile işbirliği yapma kararı aldı. Facebook'un arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak oluşturulan 2018 model Snake oyununu istediğiniz her yerde kameranız ile oynayabileceksiniz.

Aynı zamanda sosyal medyada oyun oynama kavramını yeniden canlandırabileceği düşünülen Snake'in hayatımıza Nokia telefonlar ile birlikte girdiğini unutmamak gerekiyor. Bu anlamda pek çok kullanıcısını sevinlendiren Nokia, iki farklı Snake oyunu geliştirmiş durumda. Snake Mask ön kamerada çalışıyorken Snake Real World ise arka kamerayı kullanıyor.

Snake Mask oyununda ön kamera aracılığıyla yılanı siz canlandırıyorsunuz, diğer Real World'de ise düz bir zeminde yılanı kontrol edebiliyorsunuz. Peki Facebook üzerinden Snake nasıl oynanır? İşte cevabı: