Nokia X20, X10, G10, G20, C10 C20 Özellikleri ve Fiyatları Açıklandı

Nokia X20, X10, G10, G20, C10 C20 özellikleri ve fiyatları belli oldu. Akıllı telefon üreticisi, düzenlediği basın etkinliğinde 6 adet yeni telefon modeli duyurdu. Finlandiya merkezli telefon üreticisinin yeni modellerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Nokia X20, X10, G10, G20, C10 C20 Özellikleri Neler?
Finlandiyalı telefon üreticisi, basın etkinliği esnasında altı adet yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni telefon modelleri X, G ve C serilerinden oluşuyor. X serisi modeller arasıdna X20 ve X10 yer alıyor. G serisinde G10 ile G20 yer alırken C serisinde ise C10 ile C20 bulunuyor. X10 ve X20 modelleri sahip oldukları 5G bağlantısı ile dikkat çekiyor.
Nokia X10 Özellikleri Listesi
- Ekran: 6,67 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 4470 mAh
- Kamera: 48 MP (geniş açılı) + 5 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik sensörü). 8 MP ön kamera
- Fiyat: 310 euro (yaklaşık 3.005 TL)
Nokia X20 Özellikleri Listesi
- Ekran: 6,67 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Batarya: 4470 mAh
- Kamera: 64 MP (geniş açılı) + 5 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik sensörü). 32 MP ön kamera
- Fiyat: 350 euro (yaklaşık 3.395 TL)
Nokia G10 Özellikleri Listesi
- Ekran: 6,52 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 720 x 1600 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G25
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Depolama Alanı: 32 GB
- Batarya: 5050 mAh
- Kamera: 13 MP (geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik sensörü). 8 MP ön kamera
- Fiyat: 140 euro (yaklaşık 1.358 TL)
Nokia G20 Özellikleri Listesi
- Ekran: 6,52 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 720 x 1600 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 5050 mAh
- Kamera: 48 MP (geniş açılı) + 5 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik sensörü). 8 MP ön kamera
- Fiyat: 160 euro (yaklaşık 1.552 TL)
Nokia C10 Özellikleri Listesi
- Ekran: 6,52 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 720 x 1600 piksel
- İşlemci: Unisoc SC7331E
- RAM: 1 GB / 2 GB
- Depolama Alanı: 16 GB / 32 GB
- Batarya: 3000 mAh
- Kamera: 5 MP. 5 MP ön kamera
- Fiyat: 80 euro (yaklaşık 775 TL)
Nokia C20 Özellikleri Listesi
- Ekran: 6,52 inç, IPS LCD
- Çözünürlük: 720 x 1600 piksel
- İşlemci: Unisoc SC9863A
- RAM: 1 GB / 2 GB
- Batarya: 3000 mAh
- Kamera: 5 MP. 5 MP ön kamera
- Fiyat: 90 euro (yaklaşık 872 TL)
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