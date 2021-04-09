Nokia X20, X10, G10, G20, C10 C20 Özellikleri ve Fiyatları Açıklandı

Nokia X20, X10, G10, G20, C10 C20 özellikleri ve fiyatları belli oldu. Akıllı telefon üreticisi, düzenlediği basın etkinliğinde 6 adet yeni telefon modeli duyurdu. Finlandiya merkezli telefon üreticisinin yeni modellerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Nokia X20, X10, G10, G20, C10 C20 Özellikleri Neler?

Finlandiyalı telefon üreticisi, basın etkinliği esnasında altı adet yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni telefon modelleri X, G ve C serilerinden oluşuyor. X serisi modeller arasıdna X20 ve X10 yer alıyor. G serisinde G10 ile G20 yer alırken C serisinde ise C10 ile C20 bulunuyor. X10 ve X20 modelleri sahip oldukları 5G bağlantısı ile dikkat çekiyor.

Nokia X10 Özellikleri Listesi

Ekran: 6,67 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Batarya: 4470 mAh

Kamera: 48 MP (geniş açılı) + 5 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik sensörü). 8 MP ön kamera

Fiyat: 310 euro (yaklaşık 3.005 TL)

Nokia X20 Özellikleri Listesi

Ekran: 6,67 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Batarya: 4470 mAh

Kamera: 64 MP (geniş açılı) + 5 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik sensörü). 32 MP ön kamera

Fiyat: 350 euro (yaklaşık 3.395 TL)

Nokia G10 Özellikleri Listesi

Ekran: 6,52 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G25

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama Alanı: 32 GB

Batarya: 5050 mAh

Kamera: 13 MP (geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik sensörü). 8 MP ön kamera

Fiyat: 140 euro (yaklaşık 1.358 TL)

Nokia G20 Özellikleri Listesi

Ekran: 6,52 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G35

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Batarya: 5050 mAh

Kamera: 48 MP (geniş açılı) + 5 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik sensörü). 8 MP ön kamera

Fiyat: 160 euro (yaklaşık 1.552 TL)

Nokia C10 Özellikleri Listesi

Ekran: 6,52 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: Unisoc SC7331E

RAM: 1 GB / 2 GB

Depolama Alanı: 16 GB / 32 GB

Batarya: 3000 mAh

Kamera: 5 MP. 5 MP ön kamera

Fiyat: 80 euro (yaklaşık 775 TL)

Nokia C20 Özellikleri Listesi