Global Pazara Açılacak Nokia X5, Türkiye'de Kaç Lira Olacak?

Yaklaşık bir hafta önce Nokia tarafından tanıtılan Nokia X5'in dikkat çekici özellikleri vardı. Telefonun global pazarda yer alıp almayacağını söylemeyen Nokia, en sonunda cihazı dünya çapında satışa sunmaya karar vermiş gibi gözüküyor.

Nokia'nın sahibi olan HMD Global'in önem verdiği bir ürün olan Nokia X5 hakkındaki yorumu HMD Global'in Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas yaptı. Twitter'dan kendisine yöneltilen soruya cevap veren Sarvikas, Nokia X5'i global pazarda görmek için anket yapma gereği duymadıklarını dile getirdi.

Yeah, I don't think we need to do a poll on this 😉 — Juho Sarvikas (@sarvikas) 18 Temmuz 2018

Dolaylı yoldan olsa da Nokia X5'i dış pazara ihraç edeceklerini duyuran Nokia'nın ilk hedefinde Hindistan, Kore, Japonya gibi Asya pazarları yer alıyor. Daha sonrasında ise Avrupa'ya yapılacak sevkiyat ile orta segmentte güzel bir alternatif sunmak isteyen Nokia'nın başlangıç fiyatı olarak 150 dolar düşündüğünü de belirtmek gerek.

Nokia X5 Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

19:9 formatında ve 5.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alıyor. Tercihe bağlı olarak 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama alanına yer veren Nokia X5, 3060 mAh'lık bataryadan besleniyor. Ayrıca arkada çift 13MP + 5MP ve önde ise tek 8MP'lik kamerayı barındıran telefonun global pazara Nokia 5.1 Plus adıyla gelebileceği düşünülüyor.

Nokia X5'in dolar kuruna bağlı olarak minimum 1200 TL'den raflardaki yerini alabileceğini söyleyebiliriz. Ancak ülkemize ne zaman geleceğini söylemek pek mümkün değil.