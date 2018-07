Global Pazara Açılacak Nokia X5, Türkiye'de Kaç Lira Olacak?

Yaklaşık bir hafta önce Nokia tarafından tanıtılan Nokia X5'in dikkat çekici özellikleri vardı. Telefonun global pazarda yer alıp almayacağını söylemeyen Nokia, en sonunda cihazı dünya çapında satışa sunmaya karar vermiş gibi gözüküyor.

Nokia'nın sahibi olan HMD Global'in önem verdiği bir ürün olan Nokia X5 hakkındaki yorumu HMD Global'in Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas yaptı. Twitter'dan kendisine yöneltilen soruya cevap veren Sarvikas, Nokia X5'i global pazarda görmek için anket yapma gereği duymadıklarını dile getirdi.

Yeah, I don't think we need to do a poll on this 😉