Nokia X60 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı: HarmonyOS ile Geliyor!

Nokia X60 serisinin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Nokia firmasının yeni akıllı telefon modelleri Android yerine HarmonyOS işletim sistemi ile birlikte gelecek. Ortaya çıkan teknik özelliklere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Nokia X60 Serisinin Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl Huawei firmasını kara listeye almıştı. Bunun üzerine Google, Çinli teknoloji devinin Android lisansını iptal etmişti. Bununla birlikte şirketin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar için Google hizmetleri desteği sona ermişti. Çinli teknoloji devi Huawei, HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini geliştirmişti.

Finlandiyalı Nokia, Huawei firmasının HarmonyOS işletim sistemini benimseyen ilk akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olabilir. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Nokia firmasının yeni akıllı telefon modellerinin HarmonyOS ile birlikte geleceği ortaya çıktı. Nokia'nın Android yerine HarmonyOS'i tercih etmesi dikkat çekti.

Sızdırılan bilgilere göre Nokia X60 serisinde X60 ve X60 Pro olmak üzere iki farklı model yer alacak. Bu modellerde 6000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddia doğruysa yeni modellerin devasa batarya ile birlikte gelecek. Şirketin yeni telefonlarında hızlı şarj teknolojisinin de yer alacağı iddia edildi.

Kullanıcılar tarafından merak içerisinde beklenen cihazların kavisli bir ekrana sahip olacağı ve 144Hz yenileme hızı sunacağı belirtildi. Sızıntıya göre X60 serisi 200 megapiksel çözünürlüğünde ZEISS marka sensöre sahip ana kamera yer alacak. İşlemci tarafında güncel üst düzey bir Snapdragon işlemcinin tercih edileceği ileri sürüldü.

Çin merkezli telefon üreticisi Meizu'nun da HarmonyOS işletim sistemini kullanmayı planlıyor. Oppo, Xiaomi ve Vivo'nun da Huawei şirketiyle söz konusu işletim sistemi ile ilgili temas halinde olduğu iddia ediliyor.

Teknoloji devi Huawei, Huawei Mate 40 ve P40 amiral gemilerinden Huawei Mate 9 ve P10 modellerine kadar Çin'deki milyonlarca müşteriye HarmonyOS 2 güncellemesini sunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgilere göre HarmonyOS 2 kullananların sayısı 10 milyona ulaştı. Şirketin hedefi ise 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak.

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