Nokia, Xiaomi ve Oppo'nun Yapamadığını Yapabilir!

Son zamanlarda iddialı ürünleri ile karşımıza çıkan Nokia, yeni amiral gemisi olan Nokia 9.2 ile yeni bir teknolojiyi kullanıcılara sunacak.

Ekran Altı Kamera ile Gelebilir!

Nokia 9 PureView modelinin ardından yaşadığı satış şokunu atlatmaya çalışan Nokia, bir süredir 9.1 modeli ile gündeme geliyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlere göre şirket uzun süredir ertelenen bu modeli rafa kaldırdı. Görünüşe göre mühendisler şu sıralar 9.2 modelinin üzerinde çalışıyor.

Oppo ve Xiaomi gibi şirketler tarafından daha öncesinde lanse edilen ancak henüz hiçbir modelde kendisine yer bulamayan ekran altı kamera teknolojisi, Nokia'nın yeni amiral gemisi modelinde yer alabilir.

Akıllı telefon üreticileri bu model üzerinde yoğun olarak çalışsalar da uygulama sırasında bazı sorunlar çıkıyor ve görünüşe göre günlük kullanım için yeterli performansı sunmuyor.

Nokia şu sıralar testlerini sürdürüyor olsa da bu nihai tasarımda yer alacağı anlamına gelmez. Eğer yeterli performansın sunulmadığına yönelik bir görüş olursa şirket güncel trendler üzerinden devam edebilir.

Nokia 9.2 Özellikleri Nasıl Olacak?

Şu aşamada bildiğimiz detaylar kısıtlı olsa da yeni modelin Snapdragon 865 işlemci ile kutudan çıkacağına kesin gibi bakılıyor. Buna ek olarak mevcut modelde bulunan çoklu kamera kurulumu, bu modelde bu kadar abartılmayacak ve nicelik yerine niteliğe odaklanılacak.

Şirketin yeni modelini bu yılın ikinci yarısında tüketiciler ile buluşturması bekleniyor.