Nokia Yeni Akıllı Telefonu: Tanıtım Tarihi Verildi

Eski dönemlerin en popüler telefon markası olan Nokia yeni akıllı telefonu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirketin akıllı telefonlarını üretmeye devam eden HMD global diğer rakiplerine karşı dişli bir mücadele yürütmek istiyor.

Son günlerde akıllı telefonlarla ilgili oldukça ilginç sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei ve Samsung agresif bir rekabet politikası izlerken, Apple ise yeni tasarımlar denemeye çalışıyor. Böyle bir ortamda Nokia şirketinin tutunması için oldukça ilginç özelliklere sahip telefon modelleri üretmesi gerekiyor.

Nokia yeni akıllı telefonu yakında geliyor

Nokia Mobile tarafından yapılan bir açıklamada, HMD global şirketinin 5 Aralık 2019 tarihinde yeni bir Nokia modeli tanıtacağı ifade edildi. Bu tarihte tanıtılacak olan akıllı telefonun modeli ise henüz net olarak bilinmiyor.

Birçok kişi daha şimdiden HMD global tarafından tanıtılacak Nokia telefonun daha çok Nokia 8.2 olacağını tahmin ediyor. Şirket tarafından tanıtılacak cihazların sadece Nokia 8.2 ile sınırlı olması beklenmiyor. Aynı zamanda bazı kaynaklar tanıtılacak akıllı telefonun Nokia 5.2 modeli olma ihtimalinden de bahsediyor. Kimileri ise Nokia 2.3 tahmininde bulundu.

Şirketin tanıtılacak modeli neden gizlediği ise henüz tam olarak bilinmiyor. Belki de tanıtıma olan ilgiyi artırmak istiyor olabilirler. Nokia akıllı telefon devleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Peki sizce bu mücadelede gülen taraf Nokia olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.