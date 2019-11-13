Norm Ender'den 'Mekanın Sahibi' için Dönüş Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde bazı problemler ile karşı karşıya kalan Norm Ender, hayranları için müjdeyi verdi.

Mekanın Sahibi Geri Döndü

Norm Ender, 'Mekanın Sahibi' isimli şarkısının 5 Kasım tarihinde Spotify üzerinden kaldırılması ile gündeme gelmişti. Sosyal medya üzerinde kısa süreli de olsa gündeme oturan bu konu hakkında açıklama yapan şarkıcı, söz konusu durum ile ilgilendiklerini belirtmişti.

Yalnızca YouTube üzerinde 126 milyon görüntülenmeye sahip olan şarkı için yeni açıklama, geçtiğimiz saatlerde Norm Ender tarafından geldi.

Instagram hesabından attığı hikaye ile birlikte açıklama yapan Norm Ender, 'On Air' mesajı ile birlikte şarkısının tekrar Spotify'a dönüş yaptığını duyurdu. Ender'in hayranlarını bu gelişmeyi sevinçle karşıladı.

Çalıntı İddiaları ile Gündeme Gelmişti

Uzun zamandır gündemde olan Mekanın Sahibi şarkısı Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'ın Ocak'ta yayına aldığı Work My Move isimli şarkıya çok benzemekte. Work My Move şarkısını dinleyen kullanıcılar Mekanın Sahibi şarkısının çalıntı olduğunu öne sürmüştü.