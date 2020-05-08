Uzmanlar Uyardı: Normalleşme Adımları İkinci Dalgayı Tetikleyebilir

Son zamanlarda alınan önlemlerle birlikte dünyanın dört bir yanında yeni tip koronavirüs ile ilişkili vaka sayısında gözle görülür bir düşüş eğilimi yaşanıyor. Bunu takip eden süreçte ülkeler normalleşme adımları için ilk planlarını devreye sokmaya başladı. Öte taraftan uzmanlar, bunun ikinci dalga için tetikleyici bir sebep olabileceği noktasında uyarıyor.

Normalleşme Adımları İkinci Dalgaya Sebep Olur mu?

Ülkemizde alınan kararlarla birlikte önümüzdeki haftadan itibaren kontrollü sosyal hayat için ilk adımlar atılacak. Buna karşın uzmanlar alınan bazı kararların doğru olmadığını, bunun kötü sonuçlara yol açabileceğini savunuyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Füsun Eyüboğlu, "Bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması değildir. İki aydır emek verildi ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz. Öncelik AVM'lerin açılması değildir." dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tacettin İnandı da normalleşme adımları kapsamında alınan bazı önlemlerin doğru olmadığını belirtti. İnandı, konuşması sırasında "İkinci bir dalga ortaya çıkabilir. Daha güçlü dalga da olabilir, yavaş da gidebilir. Bu, atacağımız adımlara bağlı. Önlemleri erken dönemde hızla kaldırdığımızda, salgın yeniden canlanabilir." ifadelerini kullandı.

Peki siz normalleşme dönemi süresince alınan kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgında ikincil bir dalga ile karşılaşmamız olası mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.