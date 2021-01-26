Normalleşme için Aşılamada İlk Hedef Ne? Normalleşme Ne Zaman?

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da sürüyor. Türkiye'ye 6.5 milyonluk 2. parti koronavirüs aşıları geldi. Normalleşme ne zaman? Kafeler ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar.

Normalleşme Ne Zaman? Aşılamada İlk Hedef Belli Oldu

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan plan işlerse 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek. Bu aşıların kitlelere yapılması da mart ayının başını bulacak. Bu takvime göre, 20 milyona yakın aşı, ikinci tur aşılanmalar da hesaba katıldığında en fazla 15 milyon kişiye yapılmış olacak.

Bu da “öncelikli, hareketli ve riskli” kitlelerin aşılanmasına yetecek. İkinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak.

Normalleşme Ne Zaman?

Hükümette yapılan değerlendirmelerde, farklı iki görüş bulunduğu aktarılıyor. İlk görüşte Şubat ayının ikinci yarısından itibaren okullar, lokanta ve kafelerin aşama aşama kontrollü olarak açılmasını savunanlarla, mart ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini dile getirenler bulunuyor.

İkinci görüşte ise önce aşılamanın bitmesi gerektiği söyleniyor. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler bulunuyor.

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