Normalleşme Sürecinde Ofise Uyum Sorunu Nasıl Aşılacak?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile çoğu şirket evden çalışma sistemine geçmek zorunda kalmıştı. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlar için 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme süreci kapsamında ofise geri dönüş başladı. Bununla birlikte ofise uyum sorunu ortaya çıktı. Peki, ofiste çalışmaya adapte olmakta zorlananlar bu sorunu nasıl aşılabilir? İşte uzmandan tavsiyeler!

Ofise Uyum Sorunu Nasıl Aşılır?

Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal, Yeni Şafak ile yaptığı röportajda normalleşme süreci kapsamında ortaya çıkan ofise uyum sorunu ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Dr. Ünal, "Her travma sonrası yaşandığı gibi, ilk şok ve yoğun dönemden sonra adaptasyon süreci geldi. Hatta 'balayı' diye de tanımlanır bu süreç. İşini kaybedenler 'nasıl olsa geçici' diyerek biraz rahatladılar, toplumsal yardımlaşmanın çok güzel örneklerini gördük. İşine evden devam edenlerin çoğu, daha önceden 'evden çalışmak büyük keyif' inancının pek de doğru olmadığını deneyimledi. Öz-denetimin ve disiplinin zorluğu, çevrimiçi toplantılarının teknik ve manevi zorluğu, ev halkının talepleri derken, pek çok çalışan iş yerine gitme fikrine sıcak bakar oldu. Ancak şimdi, normalleşme adımlarının atılmaya başlamasıyla, belki de biraz fazla hızlı olarak atılmasıyla, olumsuz duygular tekrar yoğun olarak hissedilmeye başlanabilir" dedi.

Dr. Ünal, "Ünal, "İlk olarak, ev dışına çıkmak, maruz kalacağımız uyaran miktarını arttıracaktır. Bu duruma uyumlanmak için belirli bir süre gerekir. Beynimiz, ruhsal varlığımız, birden artan bilgi, uyaran yoğunluğu ile başa çıkmaya çalışırken daha çabuk yorulabilir, yıpranabilir. İkinci olarak, dışarıdaki dünya hatırladığımız, bildiğimiz dünya olmayacak, en azında bir süre daha. Maske kullanımı, sosyal mesafe bırakılması, kişiler arası ilişkilere yansıyarak, duygusal, zihinsel yakınlaşmak için de bir çekince, kaygı yaratabilir. Buna bağlı olarak, alışana kadar iş ortamında önceki verimliliği tempoyu beklemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Ofis Çalışanları Uyum Sürecini Nasıl Aşacak?

"Normalizasyon sürecinde kişilerin hem kendilerine hem de çevrelerindekilere ekstra kibar, nazik, empatik ve anlayışlı olmalarını tavsiye ederim. Yeni düzen ritm oluşana kadar, ekstra özen göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanan Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal, şu şekilde devam etti:

"İş yerlerinin fiziki şartlarına bağlı olarak kademeli bir açılış yapmaları da yerinde olacaktır. Ayrıca, eğer imkan varsa, iş yeri sahiplerinin (ki elemanlarının sorumluluğunu alarak işlerini var etmeye çalışmak onlar için de çok yıpratıcı olabilir) hem kendileri, hem de çalışanları için duygusal destek, yardım alabilecekleri kaynaklar bulmalarını ve uygulamalarını tavsiye ederim. Örnek verecek olursam: Güzel müziğin olduğu küçük gruplarla kahve molaları, belirli zamanlarda nefes, mini meditasyon, egzersiz çalışmaları (online da temin edilebilir), sürpriz bir yiyecek, psikolojik destek adına konuşmacıların çağrılması ve hatta gerekiyorsa bireysel psikolojik destek imkanı."