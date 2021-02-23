Normalleşmeye En Yakın İller Neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan son verilere göre normalleşmeye en yakın iller belli oldu. 1 Mart itibarıyla yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların hafifleyebileceği illere ilişkin detaylar haberimizde.

Paylaşılan Verilere Göre Normalleşmeye En Yakın İller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 1 Mart tarihinden itibaren koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar döneminin başlayacağını duyurmuştu. Yerinde karar döneminde Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletilecek veya sıkılaştırılacak.

Yeni dönemle ilgili planlarını Twitter üzerinden paylaşan Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde konu hakkında yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 Mart 2021'den itibaren başlayacak olan yeni dönemde illerin vaka durumuna göre dört risk seviyesi belirlenecek. Bu risk seviyeleri, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubundan oluşacak. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösterilecek.

Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter üzerinden "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerine yer verdi ve 15 – 21 Şubat 2021 tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Bakan Koca tarafından paylaşılan son illere göre haftalık vaka sayısı haritası ile beraber normalleşmeye en yakın ve uzak şehirler belli oldu. Paylaşılan son verilere göre normalleşmeye en yakın kentler Hakkari (3,21), Şırnak (3,91), Muş (8,5), Batman (8,71) ve Iğdır (10,43). Yeni dönemde normalleşmeye en uzak şehirler ise Ordu (228,40), Giresun (217,51), Trabzon (207,54), Samsun (202,94) ve Rize (200,08).

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter hesabı üzerinden paylaşılan 15 – 21 Şubat tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısı haritasına aşağıdaki tweetten ulaşabilirsiniz.