Norton Parola Yöneticisi Hacklendi

Parlo yöneticileri, kullanıcılarına sağladığı güvenlik ve kolaylık sayesinde sıklıkla tercih ediliyor. Ancak bu paralo yöneticilerinde yaşanan herhangi bir sızıntı, binlerce kişinin etkilenmesine ve kişisel hesaplarının çalınmasına neden olabiliyor. Yakın zamanda kötü bir haber de Norton Parola Yöneticisi kullanıcıları için geldi.

NortonLifeLock ismindeki uygulamanın kullancıları, geçtiğimiz günlerde uygulamanın hacklendiğini ve olası sızıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiği hakkında bir bildirim aldı.

NortonLifeLock Kullanıcıları, Dikkat!

12 Aralık'ta yaşanan hack olayı sonrasında sızıntıya ilişkin araştırmalar devam etti. Sonuç olarak hackerların kimlik bilgileri dahil olmak üzere NortonLifeLock kullanıcılarının birçok bilgisine ulaştığı ortaya çıktı.

Gen Digital'in belirttiğine göre NortonLifeLock uygulamasını kullanan 925 bin hesabın saldırıdan etkilenmiş olabileceği düşünülüyor. Saldırının yaşandığı günden beri kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini ve iki faktörlü doğrulamayı aktif hale getirmelerini isteyen Norton, olası bilgi sızıntılarına karşı herkesin tetikte olması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan LastPass sızıntısı sonrasında NortonLifeLock saldırısı, en büyük çaplı şifre yöneticisi sızıntısı olarak görülüyor.