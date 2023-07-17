Norveç'in Gizlilik Komisyonundan Meta’ya Rest: Para Cezası Yolda!
Norveç’in veri denetleme birimi bugün yapmış olduğu açıklamada çatı şirket Meta’ya bazı uyarılarda bulundu. İşte detaylar!
Norveç denetleme birimi Meta'nın Instagram ve Facebook uygulamalarında yer alan kullanıcılarını takip etme özelliğinin mahremiyeti ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada teknoloji şirketinin önlem almadığı takdirde, yüklü miktarda para cezasına çaptırılabileceğini ifade etti.
Meta'nın Başı Kanunlarla Dertte
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Norveç'in gizlilik komisyonu birimi Datatilsynet’in başkanı Tobias Judin, "Bunun yasa dışı olduğu o kadar açık ki, şimdi ve hemen müdahale etmemiz gerekiyor." dedi.
Alınan kararın Marck Zuckerberg’in şirketinin özel kullanıcı verilerini reklamcılık için kullanmasını yasaklayan Avrupa mahkemesi kararının ardından gelmesi dikkat çekti. Amacının Meta üzerinde "ek baskı" oluşturmak olduğunu belirten Judin, meta hakkındaki raporunu Avrupa Veri Koruma Kurulu'na havale etti.
Reuters'e konuşan bir Meta yetkilisi, Kararına uymamız konusunda AB'deki baş düzenleyicimiz İrlanda DPC ile yapıcı bir şekilde görüşmeye devam ediyoruz Datatilsynet'in kararını gözden geçirdiğini belirten yetkili kararın hizmetlerini hemen etkilemeyeceğini belirtti.
Meta Duyurdu: Roblox, Quest VR Kulaklıklarında Oynanabilecek
Meta bugün yayınlamış olduğu bir blog gönderisinde çok oyunculu oyun özelliğine sahip Roblox oyunu ile birlikte bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.
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