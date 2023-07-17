Norveç'in Gizlilik Komisyonundan Meta’ya Rest: Para Cezası Yolda!

Norveç denetleme birimi Meta'nın Instagram ve Facebook uygulamalarında yer alan kullanıcılarını takip etme özelliğinin mahremiyeti ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada teknoloji şirketinin önlem almadığı takdirde, yüklü miktarda para cezasına çaptırılabileceğini ifade etti.

Meta'nın Başı Kanunlarla Dertte

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Norveç'in gizlilik komisyonu birimi Datatilsynet’in başkanı Tobias Judin, "Bunun yasa dışı olduğu o kadar açık ki, şimdi ve hemen müdahale etmemiz gerekiyor." dedi.

Alınan kararın Marck Zuckerberg’in şirketinin özel kullanıcı verilerini reklamcılık için kullanmasını yasaklayan Avrupa mahkemesi kararının ardından gelmesi dikkat çekti. Amacının Meta üzerinde "ek baskı" oluşturmak olduğunu belirten Judin, meta hakkındaki raporunu Avrupa Veri Koruma Kurulu'na havale etti.

Reuters'e konuşan bir Meta yetkilisi, Kararına uymamız konusunda AB'deki baş düzenleyicimiz İrlanda DPC ile yapıcı bir şekilde görüşmeye devam ediyoruz Datatilsynet'in kararını gözden geçirdiğini belirten yetkili kararın hizmetlerini hemen etkilemeyeceğini belirtti.

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