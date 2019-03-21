Norveç’te Açılan Su Altı Restoranı Tasarımıyla Büyülüyor!

Norveç merkezli bir mimarlık firması, bir kısmı denizin içinde olan bir su altı restoranı inşa etti. Müşterilerine inanılmaz bir deneyim vadeden 'Under', Türkçe anlamıyla 'Aşağıda' adlı restoran, muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'nın ilk ve dünyanın ise en büyük su altı restoranı olan Under, dışarıdan bakınca beton bir kutuyu andırıyor. Norveç’in en büyük kentlerinden Kristiansand'dan yaklaşık üç saat uzaklıktaki Baly'e inşa edilen restoran, hayranlık bırakan görüntüsüyle turistler için yeni cazibe merkezi olacak.

Kapılarını açtığı ilk gün 7 binin üzerinde rezervasyon alan Under, önümüzdeki aydan itibaren müşterilerini kabul etmeye başlayacak.

Bu çok özel restoran projesinin kurucularından Gaute Ubostad, “Dünyanın her yerinden turistleri çekeceğiz. Bu bizim asıl hedefimiz” diyor.

Peki, bu eşsiz deneyimin bedeli ne kadar? Müşteriler, içecekler dahil yerel malzemeler ve deniz mahsullerinden oluşan tam bir öğün yemek için kişi başına 430 doları ( 2 bin 347 TL) gözden çıkarmak zorunda kalacak. Ayrıca restoranı ziyaret eden kişilere okyanus biyoçeşitliliği hakkında da bilgilendirme yapılacak.

Müşteriler, restorantta bulunan panoramik cam sayesinde yemeklerini yerken, aynı zamanda deniz canlılarını da izleme imkanına sahip olacak.

Oslo merkezli ödüllü bir mimarlık firması olan Snohetta tarafından tasarlanan yapı, 34 metre uzunluğunda; ancak 5 metresi deniz yüzeyine doğru uzanıyor.

Restoranın zamanla deniz yaşamları üzerine çalışacak bir araştırma merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.