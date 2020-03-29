Norveç'te Çıplak Adam Skandalı Yaşandı

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, dünya genelinde olağanüstü durumların yaşanmasına önayak oldu. Elbette bu durum geçici olsa bile yine de psikolojik açıdan sorunlar yaratıyor.

Bu hastalığın bulaşıcılığının yüksek olduğunu ifade eden kişiler, koronavirüsten korunmak için alınabilecek en temel tedbirin evlerden dışarı çıkmamak olduğunu defalarca söyledi. Her ne kadar nüfusun önemli bir bölümü buna uysa bile birçok kişi bu konuda pek dikkate değil.

Çıplak bir adam okul yayınına bağlandı

Bu virüs türü ile ilgili olarak tüm ülkelerde çeşitli tedbirler uygulanıyor. Alınan tedbirlerin başında ise okulların tatil edilmesi ilk sırada yer alıyor. Bunun nedeni ise koronavirüs, kalabalık ortamları fazlasıyla seviyor ve kısa bir süre içerisine de bu ortamlardaki herkese geçebiliyor.

Tam da böyle bir nedenden dolayı okulları tatil edilen öğrenciler şu sıralar, olağan öğretim hayatlarını televizyon ya da internet üzerinden, yani uzaktan yaşamaya çalışıyor. Ancak bu durum her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor.

Dünyanın en sakin ülkelerinden olan Norveç'te bir okul, öğrencilerine uzaktan eğitim verebilmek için dünya genelinde popüler bir video konferans uygulaması olan Whereby'yi kullandı. Fakat art niyetli bir adam, bu okulun kullandığı video konferans ID'lerinden bir tanesini doğru tahmin etti ve ders sırasında canlı yayına katıldı. Çıplak bir şekilde kendisini çocuklara teşhir eden adam, okuldaki uzaktan eğitimin iptal edilmesinin nedeni oldu.