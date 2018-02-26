Norveç'teki Kıyamet Günü Sığınağı Genişletiliyor

Norveç, kıyamet ambarı olarak bilinen Svalbard Global Seed Vault isimli projeyi geliştirmek adına 100 milyon Norveç Kronu (yaklaşık olarak 48 milyon lira) değerinde yatırım yapacağını resmi olarak açıkladı.

Svalbard Küresel Tohum Deposu, dünyadaki bütün bitki tohumlarını bir araya getirerek, onları en kötü durumlara karşı korumaya almak için 2008 yılında faaliyete geçmişti. Küresel Ürün Çeşitliliği Örgütü (GDTC) ve Norveç hükümeti tarafından desteklenen proje, olası bir afet halinde yeryüzündeki bitki türlerini yeniden canlandırma adına yapılmış ve nükleer saldırılara karşı dahi korunaklı olan deponun, bütün bitki türleri için en güvenli yer olduğu söylenmişti. Norveç ve Kuzey Kutbu arasında yer alan Svalbard takımadalarının bir tanesine kurulan sığınakta bugüne kadar yaklaşık 890 bin farklı bitki türüne ait tohumlar bir araya getirilmişti.

Birçok sivil toplum örgütü tarafından desteklenen ve devam etmesi için gerekli desteklerin yapılması gerektiği bildirilen sığınak için Norveç hükümeti önemli bir karar aldı. Yakın zaman sonra sığınağa yeni beton tüneller eklemek, acil durum güç sistemleri kurmak ve tünellerdeki ısıyı sabit tutmak için çeşitli soğutma sistemleri yerleştirmek için 12.7 milyon dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi. Yapılacak yeniliklerin kısa bir süre sonra başlayacağını söyleyen Norveç Gıda ve Tarım Bakanı Jon Georg Dale, “Çok önemli gördüğümüz küresel gıda güvenliğini korumak, büyük bir görevdir.” açıklamasını yaptı.