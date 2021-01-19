Norveç’teki Ölümler Koronavirüs Aşısıyla Bağlantılı mı? İşte Açıklama

Norveç’teki ölümler koronavirüs aşısı ile bağlantılı mı? Ülkede 33 kişi Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmişti. Bu olay, tüm dünyanın endişelenmesine neden olmuştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklama ile beraber ölümlerin aşı ile bağlantısı olup olmadığı belli oldu.

Norveç’teki Ölümlerin COVID-19 Aşısıyla İlişkisi Var mı?

Norveç’te 33 yaşlı insan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetmişti. Norveç’te gerçekleşen bu olay, dünya genelinde çok sayıda insanın endişelenmesine neden olmuştu ve bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Ülke genelinde meydana gelen ölümlerin hemen ardından yetkililer tarafından açıklama geldi. Sputnik’teki habere göre Norveçli yetkililer, söz konusu ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını açıkladı. Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, 33 insanın neden hayatını kaybettiğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Dr. Madsen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu kişilerin ciddi hastalıklarının olduğunu ve bu sebepten ötürü en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara sebep olduğunu söyledi. Doktor, bu insanların yeni tip koronavirüse yakalanmalarının aşı olmalarından daha yüksek bir risk teşkil ettiğini söyledi. Doktor, bildirilen ölümlerin 1000’de 1 oranında olduğunu ifade etti. Norveç İlaç Ajansı ise aşılama döneminde çok yaşlı ve hasta insanlarda ölümlerin meydana gelebileceğini aşılama süreci başlamadan önce duyurduklarını söyledi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Camilla Stoltenberg da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Stoltenberg, ülkede yer alan huzurevlerinde günlük 45 civarı ölümün meydana geldiğini, söz konusu ölümleri aşı bağlantılı olarak nitelendirmenin doğru olmadığını açıkladı. Dün yapılan 48 binden fazla aşılama ile beraber ülkede yer alan huzurevlerinde yaşayan insanların tamamı aşılanmış oldu.

Aşılamalarda 15 Ocak tarihine kadar yalnızca Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının kullanıldığı, 15 Ocak’tan itibaren ise Moderna’nın geliştirdiği aşıların da kullanılmaya başlandığı belirtildi. Yetkililer, meydana gelen ölümlere dair inceleme başlattığını duyurmuştu. İncelemenin sonuçları, bu hafta içinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması bekleniyor.