Not Defteri En Çok İstenen Özelliğine Kavuşuyor

Microsoft, yalnızca Windows 11 için değil aynı zamanda varsayılan uygulamaları için de yeni özellikler geliştirmekle meşgul. Bir Microsoft çalışanı tarafından sızdırılan bir özellik, Windows 11'in varsayılan uygulamalarından biri olan Not Defteri'nin gelen bir sonraki büyük değişikliğinin muhtemelen sekmeleri destekleyeceğini gösteriyor.

Not Defteri'ndeki sekmeler, tam olarak Dosya Gezgini ve web tarayıcılarındaki gibi çalışıyor. Birden çok dosya açmaktansa Notepad++'da olduğu gibi tüm dosyaları tek bir pencerede sekmeler hâlinde toplayabileceksiniz.

Uzunca zamandır Görev Yöneticisi ve Not Defteri değişiklikleri üzerinde çalışan Microsoft, bu güncellemeleri nihayet yavaş yavaş kullanıma sunuyor.

Not Defteri, Sekmeler Özelliğini Kazanıyor

Not Defteri'ndeki sekmeli arayüzün ekran görüntüsü, çalışanlara içerikler hakkında konuşmamalarını veya ekran görüntüsü almamalarını söyleyen gizli bir uyarıyı belirtiyor. Uyarıya rağmen bir Microsoft çalışanı ekran görüntüsü alarak paylaştı fakat kısa sürede bu paylaşım kaldırıldı.

Sızan ekran görüntüsü, yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı hakkında bir bilgi içermiyor Microsoft'un, yaklaşan "Moment" güncellemelerinin bir parçası yapmadan önce Not Defteri'ndeki yeni arayüzü Windows 11 Insider kullanıcıları ile test etmesi olası görünüyor.