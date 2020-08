Notepad++ "Free Uygur" Sloganından Dolayı Çin'de Yasaklandı

Bugüne kadar pek çok defa insan hakları için özel sürüm sunan metin editörü Notepad++ şimdi de Çin'deki Uygur Türklerini ve Hong Kong insan haklarını savunduğu için darbe yiyor. Gelen bazı haberlere göre Notepad++ Çin'de yasaklanmış olabilir.

Notepad++ Windows üzerinde 90'dan fazla dile destek sunuyor ve bu sayede dünya çapında ses getirebileceğine inanıyor. Sırasıyla Sincan özerk bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları koşullarını ilişkin endişelerini dile getiren Notepad++ Çin'de yasaklanmış gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz yılın son döneminde "Free Uyghur" (Uygurlara özgürlük) isimli bir versiyon çıkartan Notepad++, bu tutumu sonrasında GitHub'da Çinli kullanıcılar tarafından eleştiri aldı ve Çince uygulamalarına saldırı uğradı. Şimdi ise Notepad++'ın Çin'de özelleştirilmiş versiyonlarda yasaklandığı düşünülüyor.

Notepad++'ın indirme sayfasına gittiğinizde Çinli tarayıcılarda yasağı görebiliyorsunuz ancak Chrome veya DuckDuckGo gibi uygulamalarda hala aktif olarak Notepad++'a erişilebiliyor. Öte yandanNotepad++'ın ana sayfası yerel tarayıcılarda da engellenmemiş, yani sadece indir sayfası yasaklanmış gibi gözüküyor.

Notepad++ is banned in China, obviously due to its #FreeUyghur & #StandWithHongKong edition. pic.twitter.com/uDa8kF6vfz