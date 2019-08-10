Noterlerde Dijital Dönem Başlıyor

Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasına göre, Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak.

İşlemler Kolaylaşıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızdaki birçok şey de dijitalleşmeye başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre artık noterler de dijitalleşmeden nasibini alacak ve bu sayede noter işlemleri bir hayli kolaylaşacak.

Noterler hakkındaki yeni uygulamaya yönelik bilgiler, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Noterler Birbirine Bağlanacak

Söz konusu açıklamada, Türkiye'deki tüm noterlerin dijital olarak birbirine bağlanacağı belirtilerek, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek." ifadelerine yer verildi.

Zamandan Tasarruf Sağlanacak

Noterlerin dijital ortamda birbirine bağlanmasıyla birlikte, belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kalkacağı ve bu sayede zamandan büyük tasarruf edileceğine dikkat çekildi.