Tasarımıyla Dikkat Çeken Nothing Ear (Stick) Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Londra merkezli küresel teknoloji markası Nothing, merakla beklenen kulaklık modeli Ear (Stick)'i Türkiye'de satışa sundu.

Yenilikçi tasarımlarıyla tanınan Nothing'in Ear (Stick) kulaklıkları, göz alıcı dış görünümünün yanı sıra etkileyici özellikler de sunuyor.

Distribütörlüğünü Evofone'un üstlendiği kulaklıklar, zengin baslar, net tizler ve dengeli bir ses profili sunarak tüm frekanslarda sürükleyici bir ses deneyimi sağlıyor.

Ear (Stick) Kulaklıkları Neler Sunuyor?

Olağanüstü ses kalitesiyle Ear (Stick), ister müzik dinlesinler ister oyun oynasınlar, kullanıcılar için duygusal bir bağ yaratıyor. Kulaklıklar, gün boyunca çeşitli ortamlarda kullanım için tasarlanmış ergonomik ve rahat bir uyum sağlıyor.

12,6 mm dinamik özel sürücü ile donatılan Ear (Stick), hassas ve güçlü ses üretimi sunuyor. Kulaklıklar, takıldıklarında herhangi bir bas kaybını telafi etmek için ekolayzırı anında ayarlayarak işitme ihtiyaçlarınıza da uyum sağlayabiliyor.

Ear (Stick), markanın Türkiye'de bulunan bir diğer ürünü Nothing Phone (1) ile tam uyumlu çalışıyor. Ear (Stick), tüm Android ve iOS cihazlarla hızlı eşleşme sunuyor ve optimum oyun deneyimi için düşük gecikme moduna giriyor. Kullanıcılar, Nothing X uygulaması aracılığıyla hareket kontrollerini özelleştirebilir ve ekolayzır ayarlarında ince ayar yaparak sorunsuz kullanıcı deneyimini geliştirebilir.

Tüm gün dayanan pil ömrüne sahip Ear (Stick), 7 saate kadar dinleme süresi sağlıyor ve yaklaşık 2 saatlik kullanım için yalnızca 10 dakikalık şarja ihtiyaç duyuyor. Şarj kutusu konuşma süresini 12 saate çıkarırken, kulaklık tek başına 3 saat konuşma süresi sunuyor

Fiyat ve Bulunabilirlik

Toza, suya ve tere dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip The Ear (Stick) kulaklıklar, Türkiye'de 2.999 TL tavsiye edilen fiyatla satın alınabilir durumda. Nothing markalı ürünleri satın almak için müşteriler Evofone.com veya yetkili teknoloji marketlerinin web sitelerini ziyaret edebilirler.