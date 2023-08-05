Nothing Phone (2)'ye Dev Güncelleme Geldi: Yeni Özellikler, İyileştirmeler ve Dahası!

Nothing Phone (2)'nin kameranın birçok özelliğini geliştiren ilk güncellemesini almasının üzerinden bir aydan kısa bir süre geçtikten sonra, telefon bir dizi yeni özelliğin yanı sıra kameraya daha da fazla iyileştirme getiren bir güncelleme daha alıyor.

Bu kez sadece ana kamerada değil, ön kamerada da iyileştirmeler yapılıyor. Nothing, web sitesindeki bir blog yazısında, müşterilerin deneyimini sorunsuz ve verimli hâle getirmek için sürekli çalıştığını, bu nedenle sorunları ele alan, yeni özellikler ekleyen ve mevcut olanları iyileştiren daha fazla güncelleme geleceğini söylüyor.

Nothing Phone (2) Yeni Güncellemesi ile Gelen Özellikler

Bununla birlikte Nothing Phone (2) sahibiyseniz, işte telefonun ana kamerasının en son güncellemede aldığı tüm iyileştirmeler:

50 MP Modunda geliştirilmiş fotoğraf netliği

Arka kamerada video kaydederken optimize edilmiş stabilite ve kontrast

Düşük ışıklı ortamlarda iyileştirilmiş fotoğraf kalitesi

Portre Modunda çekim yaparken kontrast ve Bokeh efekti iyileştirildi

Portre Modunda çekim yaparken yüzlerin netliği optimize edildi

Daha yüksek HDR işleme hızı

Ön kameraya gelince, güncellemenin gelişmiş fotoğraf netliği, düşük ışık ayarlarında iyileştirilmiş kalite ve daha hızlı HDR işleme hızı getirmesi bekleniyor.

Güncellemenin değişiklik günlüğünün oldukça büyük bir kısmı, dahil edilen tüm yeni özellikleri kapsıyor:

Cihaz sıcaklık sınırına ulaştığında uygulamaları kapatabilen özellik

Cihaz kapatıldığında pil bitti görseli iyileştirildi

Ses kontrolüne Nothing audio ürünlerinin her biri için farklı simgeler eklendi

Google'ın Temmuz güvenlik güncellemesine güncellendi

Nothing Phone (2) Yeni Güncellemesi ile Çözülen Sorunlar

Son olarak birkaç hata düzeltildi ancak hâlâ bunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, geri bildiriminizi Nothing'e gönderebilirsiniz. İşte bu güncellemede ele alınan tüm sorunlar:

Dirac Audio ile ilgili sorunlar çözdü

Bazı uygulamalarda Google Wallet'ın çalışmasını etkileyen bir sorun çözüldü

'Uyandırmak için çift dokunma' özelliğinin zaman zaman yanıt vermemesine neden olan bir sorun çözüldü

Bluetooth Hızlı Ayarlar kutucuğunun zaman zaman yanıt vermemesine neden olan bir sorun çözüldü

Nothing Phone (2)'nin en son güncellemesini indirmek için telefonunuzdaki Ayarlar / Sistem / Sistem güncellemesi bölümüne gidebilirsiniz.