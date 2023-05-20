Nothing Phone (2)'nin İşlemcisi Belli Oldu: Amiral Gemisi Yolda!
İlk modeliyle sektörde adından söz ettiren Nothing markası, Nothing Phone (2)'de kullanacağı işlemciyi açıkladı. İşte detaylar!
Nothing'in CEO'su Carl Pei kısa bir süre önce Twitter'da yaklaşmakta olan Nothing Phone (2)'nin Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile geleceğini doğruladı.
Pei, Nothing Phone (2) üzerindeki kameranın Raw HDR görüntü dosyalarını ve 60 FPS'de 4K video kaydını destekleyeceğini belirtiyor. Bu, Snapdragon 8 Plus Gen 1'in Nothing Phone'a (1) kıyasla "4.000 kat daha fazla kamera verisi yakalayabilen 18 bit Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP)" sayesinde gerçekleşiyor.
Nothing Phone (2), Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile Geliyor
Pei işlemcinin verimli "güç tüketimi ve ısı yönetimine" de oldukça güveniyor ve bunu "sınıfının en iyisi" olarak nitelendiriyor.
Pei ayrıca şirketin "teknik özellikler yarışında birinci olmak yerine kullanıcı deneyimine" öncelik verdiğini söylüyor ve amiral gemisi cihaz, Phone (1)'e kıyasla genel performansta %80'lik bir artış görecek.
Peki sizin gelecek olan Nothing Phone (2)'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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OnePlus'ın kurucusu Carl Pei'nin yeni girişimi olan Nothing Phone uzun bir bekleyişin ardından sonunda raflarda yerini alacak.
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