Nothing Phone (2)'nin İşlemcisi Belli Oldu: Amiral Gemisi Yolda!

Nothing'in CEO'su Carl Pei kısa bir süre önce Twitter'da yaklaşmakta olan Nothing Phone (2)'nin Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile geleceğini doğruladı.

Pei, Nothing Phone (2) üzerindeki kameranın Raw HDR görüntü dosyalarını ve 60 FPS'de 4K video kaydını destekleyeceğini belirtiyor. Bu, Snapdragon 8 Plus Gen 1'in Nothing Phone'a (1) kıyasla "4.000 kat daha fazla kamera verisi yakalayabilen 18 bit Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP)" sayesinde gerçekleşiyor.

Nothing Phone (2), Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile Geliyor

Pei işlemcinin verimli "güç tüketimi ve ısı yönetimine" de oldukça güveniyor ve bunu "sınıfının en iyisi" olarak nitelendiriyor.

Pei ayrıca şirketin "teknik özellikler yarışında birinci olmak yerine kullanıcı deneyimine" öncelik verdiğini söylüyor ve amiral gemisi cihaz, Phone (1)'e kıyasla genel performansta %80'lik bir artış görecek.

