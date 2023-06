Farklı Tasarımıyla Dikkat Çeken Nothing Phone 2'nin Lansman Tarihi Açıklandı!

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, muhtemelen 2022'nin en benzersiz telefonu olan Nothing Phone 1'in yaklaşan devamı hakkında pek çok sızıntı ortaya çıktı ancak hâlen öğrenemediğimiz bir şey vardı, o da telefonu ne zaman göreceğimizdi. Neyse ki artık biliyoruz.

Nothing Phone 2'nin lansman tarihi 11 Temmuz 2023 olarak açıklandı. Nothing'in web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak lansmanla ilgili bir de görsel paylaşıldı.

Nothing, diğer tüm ürünlerinde olduğu gibi Nothing Phone 2 ile ilgili tanıtım görüntülerine de bir hayvanı dâhil ediyor. Nothing Ear 2'de bir gergedan böceği, Ear 1'de bir uğur böceği ve Nothing Phone 1'de bir papağan kullanılmıştı.

Nothing Phone 2, 11 Temmuz 2023'te Tanıtılacak

Görünüşe göre Nothing Phone 2'nin lansman tarihi ve sonraki tanıtım görüntüleriyle ilişkilendirilen hayvan ise bir ahtapot olacak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ve 4.700 mAh pil ile geleceği açıklanan telefon pek çok bölgede de ilk kez satışa sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde ilk modeliyle Türkiye pazarına da giren markanın ikinci telefonundan sizin beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.