Nothing'den Bütçe Dostu İlk Telefon: Nothing Phone 2a'nın Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Nothing şimdiye kadar Nothing Phone 1 ve Nothing Phone 2 olmak üzere iki telefon piyasaya sürdü ve ilgi çekici tasarımı ve adıyla dikkat çekmeyi başardı.

Nothing Phone 1 orta sınıf bir işlemciyle gelmesine rağmen, her iki cihaz da amiral gemisiydi, yani şirketin o yıl için önde gelen ürünüydü ancak 2024 yılında şirketin amiral gemisi olmayan ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmesini bekliyoruz.

Nothing Phone 2a (amiral gemisi olmayan bu cihazın söylenti adı) geçtiğimiz birkaç hafta boyunca söylentilerin ana konusuydu ve bugün, sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt aracılığıyla telefonun RAM/depolama özellikleri ve fiyat aralığını öğrendik.

Nothing Phone 2a Fiyatı ve Özellikleri (söylenti)

Roland Quandt, yaklaşan Nothing Phone 2a modelinin fiyatını ve özelliklerini paylaştı. Buna göre telefon 8 GB + 128 GB ve 12 GB + 256 GB olmak üzere iki farklı varyant ile gelecek. Fiyatıysa 400 euronun biraz altında olacak.

Son olarak tıpkı önceki iki telefonda da olduğu gibi Nothing Phone 2a'nın da siyah ve beyaz renklere sahip olması bekleniyor.

Nothing'in Mobil Dünya Kongresi sırasında 27 Şubat 2024 için planlanmış bir etkinliği olduğunu biliyoruz. Bu etkinlikte muhtemelen Nothing Phone 2a'nın lansmanı gerçekleştirilebilir.

Peki sizin Nothing Phone 2a'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.