Nothing Phone 2a'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu: Fiyatı Ne Olacak?

Tasarımıyla mobil sektörde ön plana çıkan ve teknik açıdan da başarılı telefon modelleri üreten Nothing'in, beklenen orta segment telefon modeli Nothing Phone 2a ile ilgili bir takım detaylar gelmeye devam ediyor.

Özellikleri ve fiyatının belli olduğu haberinden sonra şimdi de çıkış tarihi belli olan cihazın render görüntüleri de paylaşıldı. Henüz Hindistan fiyatı belli olan telefonun küresel olarak satışa çıkması da ilgilileri tarafından heyecanla beklenecek.

Nothing Phone 2a Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz günlerde iddia olarak ortaya atılan ve gerçek olmadığı ortaya çıkan görsellerden sonra nihayet gerçek olan render görüntüleri geldi. Koyu Gri rengiyle karşımıza çıkan Nothing Phone 2a, kamera dizaynıyla yine kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Nothing'in kendine has tasarımını yansıttığı telefon modelinin render görüntülerinde kamera adasının etrafında üç parçalı Glyph arayüzü de görülüyor. Telefonun alt kısmında aşağı doğru kıvrılan kısmında ise şerit kablo yer alıyor.

5 Mart tarihinde ilk aşamada Hindistan'da tanıtılacak olan telefon modelinin 50 MP ISOCELL S5KG9 ve ultra geniş açılı 50 MP ISOCELL JN1 olmak üzere iki arka kamerası bulunuyor. Ön kamera da 32 MP çözünürlükle gelecek.

Daha önce fiyatları 349 euro ile 399 euro arasında değişeceği söylenen telefon modelinin Hindistan pazarındaki netleşen fiyatı 25.000 INR yani 280 euro bandında satışa çıkacak.