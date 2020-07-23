Nubia 120W GaN Şarj Cihazı, Red Magic 5S ile Birlikte Gelecek

Nubia, bu yılın başlarında, Mart ayında Nubia Red Magic 5G akılı telefonunun tanıtımında aksesuar olarak 65W GaN şarj cihazını tanıtmıştı. Şarj cihazı duyurulmasından sadece bir ay sonra Çin’de satışa çıkmıştı. Şimdi, şirketin yeni bir GaN şarj cihazını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Nubia 120W GaN Şarj Cihazı Özellikleri

Nubia Başkanı Ni Fei, 28 Temmuz’da tanıtacakları Nubia Red Magic 5S akıllı telefonla birlikte 120W kapasiteli üç portlu şarj cihazının piyasaya sürüleceğini doğruladı. Paylaşılan görselden, Nubia 120W GaN Şarj Cihazının iki adet USB-C port, bir adet USB-A porta sahip olduğu görülüyor. Eski 65W GaN şarj cihazında gördüğümüz katlanabilir fiş tasarımı da devam ettiriliyor. Yeni 120W GaN Şarj Cihazı oldukça kompakt boyutta. Şirketin yöneticisi, en yeni Galyum Nitrür çipleri ile güçlendirileceğini ve son derece hızlı şarj hızı desteğine sahip olacağını söylüyor.

Şık ve zarif tasarımlı şarj cihazı, öncekine benzer şekilde metalik gri renge sahip olacak. Gelecek Nubia 120W GaN Şarj Cihazının fiyatı bilinmiyor ancak şirketin 169 yuan (yaklaşık 24 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunduğu 65W GaN Şarj Cihazına kıyasla kesinlikle daha pahalı olacak.

GaN Nedir? GaN Şarj Cihazının Özelliği Nedir?

Galyum Nitrür (GaN), daha fazla güç ve sıcaklığa dayanabildiğinden şarj cihazları için silikona en iyi alternatiftir. GaN şarj cihazları normal yüksek kapasiteli silikon şarj cihazlarından nispeten daha küçüktür, bu da taşınabilirlik açısından daha iyi olmasını sağlar.