Nubia Red Magic 3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çinli teknoloji firması Nubia, Red Magic’i CES 2019’da tanıtmasından sadece üç ay sonra yeni bir oyuncu telefonu daha lanse etti. Dahili soğutma fanı bulunan ve 8K video kaydedebilen Nubia Red Magic 3 ile tanışın.

Bugün düzenlenen lansmanda karşımıza çıkan Nubia Red Magic 3, gelişmiş teknik özellikleri ile “selefimden daha iyi bir oyuncu telefonuyum” diye bağırıyor.

Selefine kıyasla önemli iyileştirmeler alan Red Magic 3, işlemci tarafında Adreno 640'lı bir Qualcomm Snapdragon 855 kullanıyor.

12GB’ kadar yükseltilebilen RAM kapasitesi, dahili turbo fanı, aktif sıvı soğutma sistemi ve Quick Charge 4.0 destekli 5.000mAh batarya dahil olmak pek çok ilgi çekici özelliği bünyesinde barındıran Red Magic 3, 6.65 inç boyutunda FHD + HDR AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Cihazda ayrıca öne bakan stereo hoparlörler ve DTS: X teknolojisi de bulunuyor.

Red Magic 3’ün arka tarafında, f/1.7 diyaframa sahip 48MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan telefon, arka paneldeki alışılagelmiş RGB ışık şeridiyle de bir hayli havalı görünüyor.

Gelelim fiyatlandırmaya. Nubia Red Magic 3’ün 6GB RAM + 64GB depolamalı versiyonu 430 dolar, 12GB RAM + 256GB depolamalı sürümü ise 640 dolar olacak.

Red Magic 3, 3 Mayıs’ta Çin, ABD, Kanada, İngiltere ve çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.