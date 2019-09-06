Nubia Red Magic 3S Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oyuncu telefonu olarak üst düzey performans arayanlara hitap eden Nubia Red Magic 3S tanıtıldı.

IFA 2019 etkinliğinde tanıtılan ürünlerin ardı arkası kesilmiyor. Üst düzey performans arayanlar için Red Magic 3S modelini tanıtan Nubia, geliştirilmiş özellikleri ile kesintisiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Red Magic 3 modelinin yükseltilmiş bir versiyonu olan 3S, depolama tarafında ve işlemci tarafında bazı iyileştirmeler içeriyor.

Ana modeldeki pek çok özelliği olduğu gibi koruyan 3S, Snapdragon 855+ işlemcisi ile daha yüksek saat hızı sunuyor. Bununla birlikte 256 GB'a kadar varyasyonlara sahip UFS 3.0 depolama barındıran model, depolama alanını daha hızlı bir şekilde kullanabilmenize imkan sunuyor.

9 Eylül tarihinde Çin'de satışa sunulacak olan Nubia Redmi Magic 3S'in, 8 GB RAM ve 128 GB depolama varyasyonunun yaklaşık fiyatı 420 dolar olarak belirlenmişken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama varyasyonunun yaklaşık fiyatı ise 530 dolar olarak belirlenmiş durumda.