Nubia Red Magic 5G Oyuncu Telefonu 80W Hızlı Şarjı Destekleyecek

Nubia’nın bir sonraki amiral gemisi oyuncu telefonu Nubia Red Magic 5G’nin bir özelliği daha belli oldu. 144Hz ekranlı ilk akıllı telefonlardan biri olacak olan Nubia Red Magic, şarj konusunda da oldukça iddialı.

Nubia Başkanı ve kurucu ortağı Ni Fei, bu ayın başlarında şirketin yeni üst seviye oyuncu telefonunun 144Hz ekranla geleceğini söylemişti. Fei bugün, Weibo üzerinden yakında tanıtılacak amiral gemisinin bir başka önemli özelliğini ortaya koydu.

Fei tarafından Weibo’da yayınlanan görsel, yeni Nubia telefonun 8.4 volt 9.6A şarj akımını destekleyeceğini gösteriyor. Bu, telefonun USB PD protokolünü kullanarak 80W hızlı şarj sunacağı anlamına geliyor. Fotoğrafta gösterilen telefonun bu yılın ilerleyen zamanlarında Nubia Red Magic 5G olarak tanıtılması bekleniyor. Nubia Red Magic 5G, Snapdragon 865 işlemci ile gelecek. Batarya kapasitesi de oldukça yüksek olacak.

OPPO’nun Reno Ace modeli şu anda dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu. Xiaomi’nin yakında tanıtacağı Mi 10’nun 66W’a kadar şarj hızını destekleyeceği söyleniyor. OPPO’nun gelecek amiral gemisi telefonu Find X2 de Reno Ace ile aynı 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.