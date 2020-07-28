Oyuncu Telefonu Nubia Red Magic 5S Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oyuncu telefonlarına bir yenisi eklendi. Nubia, yeni oyun telefonu Red Magic 5S’i tanıttı. Mart ayında çıkış yapan Red Magic 5G’nin halefi, gümüş kaplı buhar hazneli yenilenmiş soğutma sistemi ile öne çıkıyor. Nubia Red Magic 5S özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Nubia Red Magic 5S Özellikleri

Nubia’nın mobil oyunculara özel yeni akıllı telefonu Red Magic 5S, hem teknik özellik hem de tasarımsal olarak Red Magic 5G’den çok farklı değil. Yeni modelde farklı olarak gümüş kaplama soğutma pedi bulunuyor. Çoğu akıllı telefonda bakır ısı borular kullanılırken Red Magic 5S’de ICE Ag olarak stilize edilmiş gümüş kaplı soğutma sistemi bulunuyor. Önceki modelde de bulunan 15.000 RPM dönen fan, telefonun en yüksek hızlarda (55W) şarj olurken soğumasına yardımcı oluyor.

Telefonun üst ve alt çerçeveleri ince. 6.65 inç Full HD+ çözünürlüğüne çıkabilen, 144Hz yenileme/240Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen AMOLED ekrana bakıyoruz. Telefon, rekabetçi oyunlarda en iyi performans için daha yüksek 320Hz dokunma oranına sahip kapasitif dokunmatik tetikleyicilere de sahip. Arkada 64MP Sony IMX686 birincil kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera bulunuyor. Çoğu oyun akıllı telefonunda olduğu gibi RGB aydınlatma da mevcut. Red Magic 5S, selefi gibi 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile geliyor ve Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. Android 10 tabanlı Red Magic OS ile gelen telefon, 55W şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor.

Nubia Red Magic 5S Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nubia Red Magic 5S, çift tonlu mavi ve kırmızı renk tonlarının yanı sıra gümüş renkte gelecek. 8GB RAM/128GB depolama alanlı model, 542 dolar fiyat etiketiyle bugün Çin’de ön siparişe açılacak. 12GB RAM/256GB depolama alanlı model, 628 dolar; 16GB RAM/256GB depolama alanlı tepe model 715 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Çin’de resmi satışlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Global satışlar Eylül ayında başlayacak.