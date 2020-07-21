Oyuncu Telefonu Nubia Red Magic 5S'in Tanıtım Tarihi Duyuruldu

Temmuz ayında üç oyuncu telefonu göreceğiz. Asus ROG Phone 3, Lenovo Legion Phone ve Nubia Red Magic 5S. Asus ve Lenovo’nun ardından Nubia, oyuncu telefonunu tanıtacağı tarihi açıkladı. Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemcili ilk telefonlardan biri olacak Nubia Red Magic 5S’in tanıtım tarihi ve özellikleri haberimizde.

Nubia Red Magic 5S Tanıtım Tarihi

Mobil oyunculara özel tasarlanan oyuncu telefonları bu yıl ardı ardına tanıtılacak. 22 Temmuz’da Asus’un ROG Phone 3 modeli ve Lenovo’nun ilk oyuncu telefonu olacak Lenovo Legion Phone tanıtılacak. Son olarak Red Magic 3 modeli ile karşımıza çıkan Nubia da yeni oyuncu telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Red Magic 5S ile tanışacağımızı duyuran firma, şimdi de tanıtım tarihini paylaştı. Nubia Red Magic 5S tanıtım tarihi 28 Temmuz olarak belirlendi.

Nubia Red Magic 5S Özellikleri

Red Magic 5S, Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alacak ve LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ile gelecek. Gümüş kaplama soğutma sistemine sahip olacak telefon, sağ yanında 320Hz dokunmaya duyarlı destek butonları bulunduracak. Nubia, ayrıca içinde 3.5mm kulaklık girişi ve 30W PD şarjı destekleyen USB-C portu içeren bir aksesuar kutusu (Wind Cooling Magic Box) sunacak. Bu, muhtemelen ayrı olarak satılacak ve fiyatını önümüzdeki Salı günü öğreneceğiz. Telefonun Red Magic 5G gibi 144Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekran ve 16GB RAM ile gelmesi bekleniyor.