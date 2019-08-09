Çift Ekranlı Nubia Z20 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Nubia çift ekrana sahip olan yeni akıllı telefonu Nubia Z20'yi duyurdu. Sizler için Nubia Z20'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Nubia Z20 Özellikleri

Nubia Z20'nin ön kısmında 6.42 inçlik FHD+ AMOLED ekran arka kısmında ise 5.1 inçlik HD+ AMOLED ekran bulunmakta. Gücünü Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 855 Plus'dan alan Nubia Z20'de iki farklı RAM ve dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM / 512 GB dahili depolama alanı.

Nubia Z20'nin arka tarafında üç adet kamera sensörü yer alıyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 megapisel ana, 16 megapiksel geniş açı ve 8 megapiksel telefoto kamera sensörü. Cihazın arka tarafında da ekran bulunduğu için selfie çekerken arka ekrana geçiş yapılması gerekmekte. Nubia Z20'nin ön tarafında herhangi bir kamera sensörü bulunmamakta.

Nubia Z20'nin sağ ve sol tarafında iki adet parmak izi okuyucusu bulunmakta. Android Pie ile kutudan çıkan cihazda 4.000 mAh'lik batarya bulunmakta. Bu batarya USB Type-C ile şarj olmakta ve 27 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Nubia Z20 Fiyatı

Siyah, mavi ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Nubia Z20'nin Çin'deki başlangıç fiyatı 497 dolar.