Nuh'un Gemisi Karadeniz Kıyılarında Yatıyor Olabilir

Uzun yıllardır bilim insanlarının sürdürdüğü arkeolojik araştırmalar sonucunda Nuh'un gemisinin Karadeniz'de olabileceği saptandı. Milattan önce 400 yıllarına ait en az 60 gemi enkazı bulan araştırmacılar, gemi parçalarının yok olmamasına şaşırıyor.

Karadeniz Sualtı Arkeoloji Projesi (Black Sea Maritime Archaeology Project) bünyesinde çalışan bilim insanları ilginç bir keşif sonucunu ortaya koydu. Bulgaristan açıklarında Karadeniz'de yatan enkazlara işaret eden araştırmacılar, "300 metre derinlikteki gemi enkazları, oksijen oranının düşük olması sebebiyle çok iyi şekilde duruyor" ifadelerini kullandılar.

Bulunan gemi parçalarının M.Ö 400'lü yıllara kadar dayandığını dile getiren çalışma sonucunda Nuh'un gemisinin o bölgeye kadar sürüklenmiş olabileceği düşünülüyor. Birçok kişiye göre mitolojik hikaye olan Nuh'un gemisi, bu araştırma sonuçlarıyla birlikte daha somut bir olaya dönüşmeye başladı. Özellikle bulunan enkazların oksitlenmemesi de araştırmacıları şaşırttı.

Fakat tüm bu iddialara rağmen enkazlardan alınan numunenin beklenen seviyede olmadığını dile getiren bilim insanları, bu parçaların farklı bir deniz aracına sahip olabileceğini de düşünüyor. Bulgaristan tarafında araştırmalara devam eden yetkililer, net bir açıklama yapılacağını ifade etti.