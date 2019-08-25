Nükleer Santralde Bitcoin Madenciliği Yapmak Mümkün Mü?

Kripto para birimleri son zamanlarda en fazla ilgi duyulan alanlardan bir tanesi oldu. Yatırımcıların önemli bir bölümü aynı zamanda bu tür kripto para birimleri almak istiyor ve bunun için de Bitcoin'lerin şifresini çözmeleri şart.

Kripto para madenciliği yapan birçok kişi devlet yetkililerine yakalanmaması gerektiğini çok iyi bilir. Güney Ukrayna'nın nükleer santral çalışanları oldukça ilginç bir yöntemle bunu saklamayı başardılar. Tesiste internet bağlantıları ile birlikte gerekli düzenekler de kurularak Bitcoin madenciliği gerçekleştirildi.

Küresel Bitcoin madenciliği hızla artıyor

Kripto para birimlerinden olan Bitcoin çok hızlı bir şekilde yükselip düşebiliyor. Değerinin bu kadar hızlı bir değişime oynaması, onun daha cazip hale gelmesini sağlıyor. Bu nedenle birçok kişi ciddi büyük elektrik masrafına rağmen Bitcoin madenciliği gerçekleştiriyor.

Ukrayna'da gerçekleşen Bitcoin madenciliği ise tesisin özel bir bölümü ile yapıldı. Bu ortaya çıkınca ülkenin güvenlik bilgilerinin dışarıya sızmış olabileceği ifade edildi. Ukrayna gizli servisi, mahkeme heyetine verdiği deliller arasında Bitcoin madenciliğinde kullanılan ekran kartı ve anakart bulunduğu ifade ediliyor. Bitcoin elde edebilmek için ciddi bir ekran kartı sistemine sahip olmak gerekiyor.

Nükleer tesislerde Bitcoin elde etme faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerçekten de birçok insanın hayatını tehlikeye attı. Peki sizce olayları gerçekleştirenler ceza almalımı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.