Nükleer Savaşlar Bu Füzelerle Yepyeni Bir Boyut Kazanacak

ABD ordusunun özel araştırma bölümü olan DARPA, nükleer savaşlarda yepyeni bir sayfanın açılacağı dönemi başlatıyor. Süpersonik füzeler olarak da adlandırılan ve havayı kendi bünyesinde sıkıştırarak hızını arttıran bu füzeler, uzun süredir geliştirilme aşamasındaydı.

Raytheon’un Gelişmiş Füze Bölümü Başkan Yardımcısı Tom Bussin tarafından yapılan sunumda, bu füzelerin geleceği ile ilgili son derece ilginç bilgilere yer verildi. Dünyanın birçok ülkesinde geliştirilmeye çalışılan bu füzelerin ilk defa ABD tarafından kesin bir şekilde üretilebileceği söylendi. Bu füzelerle ilgili kaygı verici asıl konu nükleer alanda kullanılabilmesi.

Nükleer savaşlar daha yıkıcı hale gelebilir

Silah geliştiricileri Raytheon ve Northrop Grumman, ses hızının beş katı hızında bir süpersonik roket geliştirdiler. Bu roketlerin en önemli özelliği diğerlerinden farklı olarak nükleer başlık eklenebilmesi. Hem nükleer başlığa sahip hem de ses hızının 5 katına ulaşabilen roket, çok ciddi hasarlara yol açabiliyor.

Milli Muharip Uçağı TF-X'in de tanıtımının yapıldığı Air Show'da, bu füzenin sunumu gerçekleştirildi. Programı izleyen kişilerde roketlerin büyük bir endişe yarattığını söyleyebiliriz. Savaşların çok ciddi boyutlarda ilerlemesine neden olabilecek bu füzeler, savunma sanayisinin göz bebekleri denebilir.

Bu tarz süpersonik roketler sadece ABD değil, aynı zamanda Rusya ve Çin gibi güçlü ülkelerde de geliştiriyor. Peki sizce de bu tarz silahların geliştirilmesi Dünyayı tehdit ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.