Nükleer Tesiste Bitcoin Madenciliği Yaparken Yakalandılar

Rusya’nın Sarov kentinde bulunan ve nükleer silahlar için araştırmalar yapan bir tesiste çalışan iki Rus bilim insanı, tesisinin bilgisayarları üzerinden Bitcoin madenciliği yapmak suçundan gözaltına alındı.

Dünyanın krizde olduğu 2008 yılında Satoshi Nakamoto imzasıyla yayınlanan bir makaleyle ortaya çıkan kripto para birimi Bitcoin, kullandığı blockchain teknolojisiyle adından söz ettirmişti. Bitcoin ağına bağlanan bilgisayarlar yardımıyla işleyen ve ağa bağlanan bilgisayarların gönderileri onaylamasıyla çalışan sistemde, ağa katılarak Bitcoin sisteminin çalışmasına yardımcı olanların ödüllendirilmesi sebebiyle Bitcoin madenciliği çokça rağbet gören bir konu haline gelmişti.

Katılımcılarının artmasıyla birlikte dünyanın en büyük internet ağı haline gelen Bitcoin’in katılımcılarından bir tanesiyse oldukça ilginç bir yerde ortaya çıktı. Rusya’nın Sarov kentinde bulunan nükleer tesisin yöneticisi Tatiana Zalesskaya, tesisin bilgisayarlarını ve alt yapısını kullanarak, Bitcoin madenciliği yapan iki çalışanları olduğunu açıkladı. Sistem üzerinden Bitcoin ağlarına bağlanıldığını tespit etmelerinin ardından çalışma yaptıklarını ve tesiste çalışan iki bilim insanının Bitcoin madenciliği yaptığını tespit ettiklerini anlatan Zalesskaya, gerekli bilgileri yetkililere verdiklerini ve iki bilim insanı hakkında yakında dava açılacağını belirtti.

Nizhny Novgorod bölgesinde bulunan ve Soğuk Savaş döneminde Rusya’nın en gizli yerleşim birimlerinden bir tanesi olan Sarov, hala Rusya’nın nükleer faaliyetlerinin kalbi durumunda. Nükleer silahların geliştirilmesi adına çalışan tesislerin de bulunduğu bölgenin sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğu bilinirken, iki bilim insanının karıştığı Bitcoin madenciliği haberiyse özellikle Rus halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.