Nuri Bilge Ceylan’ın Filmi ‘Ahlat Ağacı’ 196 Salonda Gösterime Girdi

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 8. filmi ‘Ahlat Ağacı’ Türkiye’de 196 salonda gösterime girdi.

Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Cannes Film Festivali’nde dakikalarca ayakta alkışlanan film, beyaz perdedeki yolculuğuna başladı.

Türkiye’de 196 salonda gösterime çıkan ve bu anlamda bir ilke ev sahipliği yapan Ahlat Ağacı, çok sayıda sinema salonunda çıkan ilk sanat filmi özelliğini taşıyor.

Nuri Bilge Ceylan

Nuri Bilge Ceylan imzalı filmin kadrosunda, Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Ahmet Rıfat Şungar, Akın Aksu, Ercüment Balakoğlu, Sencar Sağdıç, Serkan Keskin, Tamer Levent ve Kadir Çermik yer alıyor.

Senaryosunu Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ikilisinin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmeni ise Gökhan Tiryaki.

Kendine has hikaye örgüsüyle, sinemanın esas mantığı olan görüntüye dayalı sinema tekniğini benimseyen Ceylan, yurtiçinde ve yurtdışında toplam 66 ödül kazanarak çok önemli bir başarıya imza attı. Ödüllerinin 34’ünü Türkiye’deki 32’sini ise yurtdışındaki festivallerden kazanan usta yönetmen, yeni filmi Ahlat Ağacı ile 5 yıllık bir aradan sonra beyaz perdedeki yolculuğuna devam edecek.

Ahlat Ağacı’nın konusundan kısaca bahsetmek gerekirse; Doğu Demirkol’un hayat verdiği Sinan karakteri, küçüklüğünden beri edebiyatla iç içedir ve en büyük hayali yazar olmaktır. Kitabını bastırabilmek için doğduğu köye dönen ve gerekli parayı bulmak için tüm gücüyle çalışan Sinan, bir yandan da babasının geçmişten kalan borçlarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Ahlat Ağacı Fragmanı: