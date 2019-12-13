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  4. Nusret Duvara Asılan Muz ile Dalga Geçti: 1,250,000,000 Dolar

Nusret Duvara Asılan Muz ile Dalga Geçti: 1,250,000,000 Dolar

Berk Demirci
Berk Demirci - | teknoloji
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Son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde olan bantlı muz ile dalga geçen Nusrat Gökçe kendi yaklaşımını paylaştı.

Bantlı Pirzola

Maurizio Cattelan tarafından sergilenen ve 120,000 dolar fiyat etiketi ile satılan bantlı muz, yeni bir sosyal medya akımının doğması ile sonuçlandı. Ünlü kişilerden kurumlara ve belediyelerden şirketlere pek çok taraftan rağbet gören bu akımın yeni oyuncusu ise Nusret Gökçe oldu. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Only $1,250,000,000 dedi #saltbae #saltlife #salt

Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)'in paylaştığı bir gönderi ()

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Nusret, bantlı pirzola görseli paylaştı. Gönderinin açıklama kısmına "Yalnızca 1,250,000,000 dolar" yazan Gökçe, kısa sürede pek çok beğeni aldı. Bu akıma katılan belediyeler de ortaya eğlenceli içeriklerin çıkmasına yol açtı. İşte belediyelerin paylaştığı gönderilerden bazıları:

ETİKETLER: nusret