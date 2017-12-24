NVIDIA 32-bit İşletim Sistemi Desteğini Sonlandırıyor

Ünlü donanım üreticisi NVIDIA, yaptığı açıklamayla önümüzdeki dönemde 32-bit destekli işletim sistemlerine desteğini tamamen keseceğini açıkladı. Eski işletim sistemi kullananların, daha iyi performans ve güvenlik için şimdiden yeni sistemlere geçmeleri uyarısında da bulunuldu.

Özellikle ürettiği ekran kartıyla dünyanın neredeyse her yerinde kullanılmaya devam edilen NVIDIA, resmi bir açıklamayla Version 390 adını verdiği güncellemenin 32-bit destekli işletim sistemleri için yapılan son güncelleme olduğunu, bundan sonra Windows, Linux ve diğer 32-bit işletim sistemi kullananların güncelleme alamayacaklarını söyledi.

Aslında 32-bit uygulamalar ve işletim sistemleri için çanlar çok daha önce çalmaya başlamıştı. Birçok şirket, 32-bit alt yapısına olan desteğini kestiğini açıklamış, birçok kullanıcı da bu sebeple güncellemeler alamamaya başlamıştı. Bunun ardından da güncelleme almamasından dolayı tonla güvenlik açığı barındıran Windows XP’ye düzenlenen ve milyarlarca dolar zarar oluşturan WannaCry virüsü saldırısı gibi saldırılar gelmeye başlamıştı.

NVIDIA’da da yaptığı bu açıklamayla birlikte 32-bit desteğini sonlandırdığını açıklamış oldu ve kullanıcılarını uyardı. Ekran kartları için güncelleme yapmayan ve çeşitli güvenlik ya da performans sorunlarıyla karşılaşanlara dair mesuliyet kabul etmeyeceğini söyleyen şirket, bütün kullanıcılarına 64-bit destekli işletim sistemlerine geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.