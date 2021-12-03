NVIDIA, ARM'ı Satın Alamayabilir : ABD Yönetimi Engel Davası Açtı

Geçtiğimiz yıldan bu yana ARM ile yakından ilgilenen NVIDIA, çip tasarım şirketini satın almak için 40 milyar dolar tutarında bir teklifte bulunmuştu. Teklifin nihai bir sonuca varmasından önce yetkili kurumlar, bu satın alımın rekabeti nasıl etkileyeceğini anlayabilmek adına inceleme başlattı. Şimdi ise ABD Federal Ticaret Komisyonu, NVIDIA'nın ARM'ı satın almasını engellemek için dava açtığını duyurdu.

NVIDIA'ya ABD Federal Ticaret Komisyonu Engeli

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından yapılan açıklamada NVIDIA'nın ARM'ı satın alarak, rakiplerini zayıflatmak için kullanabileceği vurgulandı. Açıklamasının devamında rekabetin istenmeyen bir noktaya ulaşabileceğinin altını çizen düzenleyici kurum, bu satın alımın inovasyonda azalmaya ve fiyatlarda yükselişe neden olabileceği vurgulandı.

Bu durumdan endişe eden Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu, NVIDIA'nın ARM'ı satın almasına karşı engelleme davası açıldığını duyurdu. FTC Rekabet Bürosu Direktörü Holly Vedova, "FTC, çip üreten büyük şirketin yeni nesil teknolojiler için inovasyon eko-sistemini yok etmesini önlemesine yönelik tarihin en büyük yarı iletken çip birleşmesini engellemek için dava açıyor" ifadelerini kullandı.

NVIDIA'nın ARM'ı satın almasına giden yolda karşılaştığı ilk dava bu değil. Şirket kısa bir süre önce Avrupa Birliği tarafından açılan bir başka soruşturmanın da merkezinde yer almıştı. Unutmayın ki iki şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerin kritikliği, bu olası birleşmenin o kadar da kolay olmayacağını işaret ediyor. Bu satın alımın tam olarak nereye varacağını görmek için birkaç aya daha ihtiyacımız olacak.

Peki siz ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan bu soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA, ARM'ı satın alabilecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.