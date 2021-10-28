Nvidia'nın 54 Milyar Dolarlık Arm Teklifine AB Soruşturma Başlattı

Nvidia'nın Arm teklifi AB ve diğer ülkelerin düzenleyicileri tarafından hoş karşılanmıyor. Nvidia, akıllı telefonunuzun büyük bir parçasına sahip olmak istiyor, ancak yeni bir engele çarptı.

Nvidia, 2020'den beri İngiltere merkezli çip tasarımcısı Arm'ı satın almak için SoftBank Group ile 54 milyar dolarlık teklif üzerinde çalışıyor, ancak yol boyunca birçok engel yaşadı. Avrupa Komisyonu birleşmeye dahil olduğu için şimdi teknoloji şirketi, en büyük engelle karşı karşıya.

Avrupa Komisyonu, satın alma işlemini tam olarak araştıracaklarını ve bunun Qualcomm, Apple ve Samsung gibi diğer sektörlere ve şirketlere zarar verecek bir tekele yol açıp açmayacağını belirleyeceklerini belirtti.

Nvidia'nın Arm teklifi AB soruşturmasıyla karşı karşıya

Reuters'in raporuna göre Nvidia, antitröst düzenleyicisinin ön incelemesi sırasında "yetersiz tavizler" gösterdi. Bu tavizlerin ne olduğu açıklanmasa da Nvidia, Arm'ın tarafsız bir teknoloji tedarikçisi olarak kalacağını ve pazardaki tekneyi sallamayacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun kararını 15 Mart 2022'ye kadar vereceği bildiriliyor.

Nvidia'nın Arm'ı SoftBank Group'tan satın alma girişimi, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin (CMA) yanı sıra Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri ve ABD'li yonga üreticisi Qualcomm'un incelemesiyle karşı karşıya kaldı.

Üç teknoloji devi de ABD Federal Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu, CMA ve Çin'in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi gibi düzenleyici kurumlara endişelerini dile getirdi. Ayrıca Qualcomm'un daha önce Nvidia ile anlaşma bozulursa Arm'a yatırım yapacağını ve müdahale etmesi için daha fazla teşvik vereceğini duyurduğu gerçeği de var.

Birleşme gerçekleşirse her şirketin kendi hisseleri risk altında olsa da, şirketin çip tasarımları şu anda dünyadaki akıllı telefonların %95'inde kullanıldığından, Arm'ın fikri mülkiyetini sonradan lisanslamanın çok daha zor olacağı konusunda aynı endişeleri paylaşıyor.

Arm'ı satın aldığında Birleşik Krallık'taki işlerini genişleten Softbank'ın aksine, Nvidia'nın yurtdışındaki işleri veya operasyonları dışarıdan temin edebileceğine dair endişeler de yaşanıyor.

Nvidia ekran kartlarına desteğini kesiyor

Nvidia'nın destek vermeyi kestiği ekran kartları hangileri? Nvidia, Kepler GPU'larının Windows 7 ve Windows 8 için sürücü desteğini resmi olarak sonlandırıyor. Ancak GTX 750Ti, 750 ve 745 hala destekleniyor.

En son Nvidia sürücü sürümündeki gelişmeler arasında yeni çıkan Back 4 Blood için optimizasyon desteği ve DLSS'nin 10 oyuna daha eklenmesi yer alıyor.