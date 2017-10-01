Nvidia CEO'su: "GPU'lar Yakında CPU'ların Yerini Alacak"

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen GPU Technology adlı konferansta GPU'ların geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Huang'a göre GPU (graphics processor unit) yani grafik işlemcilerdeki kaydedilen gelişmelerin hızları CPU'lara (central processing unit) göre daha fazla. Bu istatistiklerden yola çıkan Huang, Moore Kanunu'nun artık geçersiz olduğunu belirtiyor.

Moore Kanunu: Intel'in kurucusu olan Gordon Moore'un 1965 yılında "Mikroişlemciler içerisindeki transistör sayısı her yıl iki katına çıkacaktır." şeklinde belirttiği deneysel bir gözlem idi. Bu ifade her 18 ayda bir tümleşik devre üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısının iki katına çıkacağını, bunun da bilgisayarların işlem kapasitelerinde büyük artışlar yaratacağını belirtiyordu.

Moore Kanunu'nun artık geçersiz olduğunu belirten ilk yarıiletken üreticisi firma böylelikle Nvidia olmuş oldu. Huang ayrıca yaptığı açıklamalarda, CPU'lar üzerindeki transistörlerin sayısının her yıl yüzde 50 oranında artış göstermesine karşın performanslarının sadece yüzde 10 oranında arttığını da belirtti. Huang, bu kısıtlı gelişmeler sonucunda CPU'ların GPU'ların gerisinde kalacağını öngördü.

Bilgisayarlardaki işlemciler, zamanla yerlerini tamamen grafik işlemcilere bırakabilir. Fakat tüm bu açıklamalara rağmen Intel'in Nvidia ile karşıt fikirde olduğunu görüyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıl Intel CEO'su Brian Krzanich, "34 yıllık yarıiletken endüstrisi tecrübemde, Moore Kanunu'nun artık geçersiz olacağının defalarca söylenmesi ile karşı karşıya kaldım. Fakat transistör aralığı olarak 14 nanometreden 10 nanometreye indik, hatta 7 nanometre ve 5 nanometre gibi inanılmaz boyutlara da inmeyi planlıyoruz. Bunlar da Moore Kanunu'nun halen geçerli olduğunu büyük bir kanıtıdır." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.