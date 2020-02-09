Nvidia Corona Virüsünden Dolayı MWC 2020'ye Katılmayacak

Daha önce LG ve Ericsson, dünyanın en büyük mobil ticaret fuarı olan Mobile World Congress'e (MWC) katılmayacaklarını söylemişti. Şimdi ise yonga seti üreticisi Nvidia'nın Corona virüsünden dolayı çekingen davrandığı bilgisi geldi.

Grafik yonga üreticisi Nvidia yaptığı açıklamada 24-27 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan MWC'de yer almamayı planladıklarını aktardı. Meslektaşlarının, ortaklarının ve müşterilerinin güvenliğini garanti altına almak adına tedbirli davrandıklarını söyleyen Nvidia, yeni teknolojilerin tanıtımının ertelendiğini duyurdu.

Şirket konuya ilişkin yayınladığı blog yazısında “Yapay zeka, 5G ve vRAN'daki çalışmalarımızı sektörle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: "Katılamadığımız için üzgünüz ancak bunun herkes için daha doğru bir karar olduğuna inanıyoruz."

LG ve Ericsson da Barcelona'da yapılacak olan MWC 2020'ye katılmayacaklarını daha önceden iletmiş ve Çinli üretici ZTE ise basın toplantısını iptal etmişti.

Ayrıca MWC etkinliğini düzenleyen GSMA bünyesinden ise her yıldan farklı olarak ilave sağlık personeli olacağı aktarıldı. El sıkışma politikası da dahil olmak üzere, hastalığın maruz kaldığı riskleri kontrol altına almak için başka önlemlerin de alındığını ve etkinlik alanına gelen kişilerin bilgilendirileceği belirtildi.