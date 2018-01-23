NVIDIA'dan Kripto Para Madencilerini Üzecek Adım

Oyun oynayanlara yönelik ürettikleri ekran kartlarının, kripto para madenciliği yapanlar tarafından satın alınmasıyla şirket imajında kötü bir görüntü çizdiğini düşünen NVIDIA, son kullanıcıya satış yapan partnerleriyle görüşerek, madencilere satışların kısıtlanması konusunda adım atma kararı aldı.

NVIDIA açıkça, ürettiği ekran kartlarının kripto para madenciliği için kullanılmasından rahatsız. Fakat belirli ekran kartlarında yakaladığı fiyat/performans başarısının yanı sıra enerji tüketimi konusunda da rakiplerini geçmesi sebebiyle madenciler tarafından en çok tercih edilen ekran kartı üreticisi konumuna gelmiş bulunmakta. Her ne kadar şirket olarak madencilerin satın alımları sebebiyle önemli bir gelir elde ediyor olsa da PR konusunda geriye gittiğini gören NVIDIA ise çözümü partnerleriyle iletişime geçmekte buldu.

Özellikle belirli ekran kartı modellerinin madenciler tarafından tüketilmesiyle oyun oynamak için bu kartları satın almak isteyen kullanıcıların ürünlere ulaşamamasından şikayetçi olan şirket, bazı kartların madencilere satılmasını engellemek için önlem alma kararı aldı. NVIDIA Sözcüsü Boris Böhles, bazı satıcıların ekran kartı satın alımlarını tek seferde 2 adetle kısıtlamasıyla kendi önlemlerini aldıklarını hatırlatarak, diğer iş ortaklarıyla iletişime geçerek, benzer tedbirler almalarını istediklerini aktardı.

Özellikleson kullanıcıya satış yapan mağazalarda başka değişiklikler de yapacaklarını belirten Böhles, madencilere karşı toplu satın alımları durdurabileceklerini de söyledi.