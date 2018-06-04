NVIDIA'dan Oyuncuları Kendine Aşık Edecek Devasa Monitör

Çoğu oyuncu monitörü 24 ile 34-inch arasında değişen boyutlara sahip olmasına karşın, dünyanın en büyük oyuncu donanımı üreticilerinden bir tanesi olan NVIDIA, akıllara durgunluk veren 65-inch büyüklüğündeki yeni ekranını tanıttı.

NVIDIA’nın Big Format Gaming Display olarak isimlendirdiği ve yüksek kaliteli ekranlar üretmek için başlattığı yeni proje kapsamında geliştirilen 65-inch’lik ekranın, yakın zaman sonra Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenecek olan Computex 2018 fuarı sırasında oyuncularla buluşacağı söylendi. Yılsonunda mağazalardaki yerini alması planlanan ekrana dair detayları ilerleyen günlerde paylaşacağını söyleyen şirket, oyuncuları kendine âşık etmeyi başaran ekranın fiyatını da fuarda açıklayacağını söyledi.

NVIDIA tarafından geliştirilen G-Sync teknoloji kullanan BFGD’nin 4K çözünürlüğe sahip olduğu ve 120Hz yenileme hızı kullandığı söylendi. Çoğu oyuncu ekranının 144Hz çalıştığı düşünülürse NVIDIA’nın 30-inch daha büyük bir ekran ortaya çıkarmak için sadece 24Hz’lik kayıp verdiği söylenenler arasında yerini alırken, ekranın gerçek HDR özelliğine sahip olduğunun altı çizildi.

Yapılan ilk açıklamada ekranın yaz sonunda piyasaya sürüleceği dile getirilirken, sonrasında yayınlanan bir düzeltmeyle yılsonunda satışa çıkacağının altı çizildi. Ekrana dair daha ayrıntılı bilgilerin ise Computex’te kendine yer bulacağı ve fuara katılan kişilerin ekranı ilk elden deneyimleyebileceği belirtildi.